Joel Edgerton als mächtiger Gangsterboss

Neben Jon Bernthal soll Joel Edgerton eine weitere Hauptrolle in Anthony Hayes Krimithriller "Stingray", zu dem Hayes auch das Drehbuch geschrieben hat, übernehmen. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, spielt Edgerton darin einen mächtigen Gangsterboss, dessen Bruder von einem Kleinkriminellen (Bernthal) versehentlich umgebracht wird. Um diese Schuld zu sühnen, muss er nun innerhalb von zwei Tagen jemanden aus seiner eigenen Familie umbringen.Produziert wird "Stingray" von Keith Kjarval und John Schwarz. Kjarval sagt über das Projekt: "Tony Hayes hat einen ausgezeichneten, gut getimten und intensiven ländlichen Thriller erschaffen, der sich mit dem Thema 'Erziehung vs. Zerstörung' auseinandersetzt. Die kraftvollen Schauspieler Jon Bernthal und Joel Edgerton bilden die beiden Seiten dieser Gleichung."Joel Edgerton war zuletzt in dem Psychothriller " The Gift " in den deutschen Kinos zu sehen gewesen.

