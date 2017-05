Jimmy Kimmel erneut Oscar-Host

Nach der 89. Oscarverleihung in diesem Jahr wird Late-Night-Talker Jimmy Kimmel auch die 90. Oscarverleihung am 4. März 2018 moderieren. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences jetzt bekannt. Mit Michael De Luca und Jennifer Todd werden auch die Produzenten der diesjährigen Verleihung im kommenden Jahr wieder an Bord sein ( wir berichteten )."Jimmy, Mike und Jennifer sind wirklich ein Oscar-Dreamteam. Mike und Jennifer habe eine wunderschöne Show produziert, die optisch beeindruckend war. Und Jimmy hat von seinem Eingangsmonolog bis zu einem Ende, das wir uns so nicht hätten vorstellen können, bewiesen, dass er einer der besten Moderatoren in der Oscargeschichte ist", erklärt Academy-Präsidentin Cheryl Boone Isaacs Kimmel bezeichnete die Oscarmoderation als einen der Höhepunkte seiner Karriere und bedankte sich bei Boone Isaacs, CEO Dan Hudson und der Academy dafür, dass sie ihn gefragt hätten, ob er wieder mit zwei seiner Lieblingsproduzenten zusammenarbeiten wolle. In Anspielung auf das Ende der diesjährigen Oscarverleihung, als zunächst "La La Land" anstelle von " Moonlight " als der Gewinner in der Kategorie Bester Film bekannt gegeben worden war, erklärte Kimmel mit einem Augenzwinkern: "Wenn Sie denken, dass wir in diesem Jahr am Ende so richtig Mist gebaut haben, dann warten Sie ab, was wir für die Show zum 90. Jubiläum geplant haben."

Quelle: Blickpunkt:Film

