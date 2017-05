Jeremy Renner als berühmter Revolverheld

Palmstar Media hat sich die Rechte an Mary Doria Russells Büchern über den Revolverhelden Doc Holliday gesichert und Jeremy Renner als Hauptdarsteller verpflichtet. Renner wird das Biopic nach einem Bericht des Filmnachrichtenblogs "Deadline.com" zusammen Kevin Frakes und Don Handfield auch produzieren.Der Zahnarzt John Henry "Doc" Holliday praktizierte Ende des 19. Jahrhunderts zunächst in Atlanta, bevor er wegen einer Tuberkulose-Erkrankung nach Dallas umzog, wo er zu trinken und spielen begann. Er wurde Profispieler, reiste dem Goldrausch hinterher. Eines Tages lernte er den Revolverhelden Wyatt Earp kennen und schloss sich der Bande von Earp und dessen Brüdern an. Sie nahmen an der legendären Schießerei am O.K. Coral teil, in deren Folge Morgan Earp aus Rache erschossen wurde. Doc Holliday flüchtete mit der Familie Earp und Mary Haroney nach Kalifornien und erschoss auf dem Weg dorthin einen von Earps potenziellen Mördern. In der Folge erschoss er auf seinem Rachefeldzug noch mehrere Männer und starb 1887 in Glenwood Springs, Colorado."Wir sind sehr begeistert darüber, diesen klassischen amerikanischen Charakter einer völlig neuen Zuschauerschaft näher zu bringen, in dem wir Doc Hollidays Verwandlung von einem durchschnittlichen Zahnarzt hin zu einem Mann, den Wyatt Earp als den 'nervösesten, schnellsten, tödlichsten Mann mit einer Pistole, den er je gekannt hat' bezeichnete, dokumentieren", erklärten Renner und Handfield in einem gemeinsamen Statement.Weitere Details zu dem Projekt sind noch nicht bekannt.Doc Hollidays Geschichte war schon mehrfach Thema von Filmen. 1957 verkörperte ihn Kirk Douglas in " Zwei rechnen ab ", 1971 Stacy Keach in " Doc ", 1994 Dennis Quaid in "Wyatt Earp" und 1993 Val Kilmer in "Tombstone" Jeremy Renner steht derzeit für "Mission: Impossible 6" vor der Kamera, der am 16. August 2018 in die deutschen Kinos kommen wird.

