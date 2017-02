Jared Leto vor fiktionalem Regiedebüt

Nach der Dokumentation "Artifact", dem dokumentarischen Kurzfilm "Great Wide Open" und den Doku-Serien "Into the Wild" und "Beyond the Horizon" plant Oscargewinner Jared Leto sein fiktionales Regiedebüt. Wie der Filmnachrichtenblog "Deadline.com" berichtet, soll er den historischen Thriller "77", zu dem David Matthews derzeit das Originaldrehbuch von James Ellroy neu verfasst, inszenieren."77" in Los Angeles im Jahr 1974. Im Mittelpunkt der Handlung stehen zwei Polizisten, die die von Linksradikalen entführte Enkelin des Medienmoguls William Hearst, Patty, befreien wollen. Gleichzeitig stellen sie Nachforschungen im Fall eines ermordeten Kollegen an. Sie kommen dabei nicht nur Korruption und Verbrechen, sondern auch einer dunklen und gewaltsamen Verschwörung auf die Spur.Produziert wird "77" von Leto zusammen mit Dick Wolf und Tony Ganz . Besetzung und Drehstart stehen noch nicht fest.Jared Leto wurde2013 für seine Rolle in "Dallas Buyers Club" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. In den deutschen Kinos war er zuletzt im vergangenen Sommer in "Suicide Squad" zu sehen gewesen.

