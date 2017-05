James Wan produziert "Resident Evil"-Reboot

Gab es eigentlich schon einmal einen Film, der ausdrücklich als Ende eines Franchise tituliert war und dann nicht doch fortgesetzt oder zumindest mit einem Prequel oder Reboot versehen wurde? Im Ernst: Dass "Resident Evil: The Final Chapter" nach einem weltweiten Einspiel von über 310 Mio. Dollar - bei geschätzten Produktionskosten von gerade einmal 40 Mio. Dollar - nicht die letzte Leinwandadaption der langlebigen Videospielreihe (wer echten Horror erleben möchte, sollte sich auf die VR-Variante des jüngsten Teils für die PlayStation 4 einlassen) sein würde, konnte man sich an fünf Fingern abzählen. So überrascht es nicht, dass der Constantin -Vorstandsvorsitzende Martin Moszkowicz am Rande des Festival de Cannes "Variety" gegenüber bestätigte, dass die Serie tatsächlich in die Verlängerung geht - und zwar in Form eines Reboots, dem schon nach derzeitigen Planungen weitere fünf Filme folgen sollen.Details zu diesem geplanten Reboot sind derzeit noch relativ rar, immerhin steht offenbar fest, dass James Wan , der aktuell als Regisseur an der DC-Adaption "Aquaman" arbeitet, den ersten Film der neuen Reihe für Constantin und Screen Gems (die schon bei den vorherigen Filmen Partner waren) produzieren wird. Wan hat sich als Produzent bereits mit etlichen preisgünstigen Horror-Hits einen Namen gemacht, darunter "Saw" "Annabelle" und zuletzt "Lights Out" . Das Drehbuch wiederum soll aus der Feder von Newcomer Greg Russo stammen, der zuletzt als Autor an einem Reboot von "Mortal Kombat" arbeitete. Interessanterweise ist Russo folglich mit gleich zwei Projekten befasst, die Neuauflagen der Videospiel-Adaptionen von Paul W.S. Anderson darstellen. Denn auch die erste Leinwandadaption von "Mortal Kombat" aus dem Jahr 1995 entstand unter der Regie von Anderson - und sorgte damals mit einem weltweiten Einspiel von 120 Mio. Dollar bei einem geschätzten Budget von unter 20 Mio. Dollar für Furore.Beim Cast setzt das"Resident Evil"-Reboot einem Bericht von "Deadline" zufolge auf komplett neue Gesichter. Ein Regisseur sei aktuell noch nicht gefunden, heißt es in dem Bericht, der zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber von Martin Moszkowicz eifrig via Facebook geteilt wurde.Die bislang sechsteilige "Resident Evil"-Reihe rangiert mit einem kumulativen Einspiel von rund 1,2 Mrd. Dollar nicht nur als umsatzstärkste, auf einem Videospiel basierende Franchise (tatsächlich brachte es bislang jenseits der "Pokemon" und eben "Resident Evil" noch keine Videospiel-Adaption über einen zweiten Kinofilm hinaus, für "Mortal Kombat" und "Tomb Raider" stehen aber immerhin Reboots als dritte Teile an), sondern auch als zweiterfolgreichste Horror-Franchise.

