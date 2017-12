James Mangold inszeniert Entführungsdrama

Auf der Basis von Jeffrey Toobins Bestseller "American Heiress" wird James Mangold ein noch unbetiteltes Drama über die Entführung von Patty Hearst inszenieren. Das berichtet das US-Branchenblatt "Variety".Die Enkeltochter des US-Medienmoguls William Randolph Hearst war 1974 von der linksradikalen Symbionese Liberation Army (SLA) entführt und erst nach Zahlung von mehreren Millionen Dollar, für die die Entführer Lebensmittel für die Armenviertel in San Francisco, Oakland und Berkeley kauften, freigelassen wurden. Später schloss Patty Hearst, die in Mangolds Film von Elle Fanning verkörpert werden soll, der SLA an und wurde später neben anderen SLA-Mitgliedern zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.Mangold hat das Drehbuch zu dem Entführungsdrama zusammen mit Larry Karaszweski und Scott Alexander auch geschrieben und wird es mit Nina Jacobsen und Brad Simpson auch produzieren. Ein Drehstart steht noch nicht fest.James Mangold war zuletzt mit "Logan - The Wolverine" in den deutschen Kinos vertreten gewesen. Am 4. Januar startet "The Greatest Showman" , bei dem er als Ausführender Produzent fungiert hatte.

