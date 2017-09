James Gunn feiert TV-Premiere mit "Starsky & Hutch"-Reboot

Amazon und Sony Pictures Television planen ein Reboot der 1970er-Jahre-Kult-Cop-Serie " Starsky & Hutch " und haben dafür James Gunn verpflichtet. Wie "Screendaily" berichtet, wird Gunn bei dem das Reboot, das an die Handlung des Originals anschließen wird, zusammen mit Brian Gunn und Mark Gunn , die auch das Drehbuch schreiben werden, sowie Neal Moritz und Pavun Shetty als Executive Producer fungieren."Als ich ein Kind war, war 'Starsky & Hutch' die erste Erwachsenenserie, die ich jemals gesehen habe, und ich habe sie geliebt. Das hat in mir eine lebenslange Liebe für staubige Straßengeschichten, 70er Jahre Killer und protzige Autos geweckt. Als mich Neal Moritz dann gefragt hat, ob ich Teil eines völlig neuen 'Starsky & Hutch' werden wolle, war ich sofort interessiert. Ich habe mich mit den beiden Autoren, denen ich am meisten vertrauen, meinen Bruder Brian Gunn und meinen Cousin Mark Gunn, zusammengetan und es kam eine Show dabei heraus, auf die ich wirklich stolz bin. Ich denke, bei Amazon werden wir die größte Freiheit haben, etwas völlig anderes zu erschaffen, das die Zuschauer herausfordert und das auch mal von den Parametern dieses Genres abweicht", so James Gunn. Weitere Details zu dem Projekt sind noch nicht bekannt.James Gunn war zuletzt als Regisseur von Filmen wie "Guardians of the Galaxy" und dessen Sequel in Erscheinung getreten und bereitet derzeit den dritten Teil der Marvel-Comic-Verfilmung vor.

