James Gunn bleibt "Guardians of the Galaxy" treu

"Aller guten Dinge sind drei", wird sich James Gunn gedacht haben, bevor er via Facebook verkündete, dass er nach dem ersten und dem zweiten auch den dritten Teil von "Guardians of the Galaxy" nach eigenem Drehbuch inszenieren wird - und das dies der Abschluss der Geschichte sein wird."Ich hätte mir diese Antwort für den ersten, wahllosen Journalisten, der mich im Rahmen eines Pressejunkets danach fragt, aufheben können, aber ich habe mir gedacht, ich teile diese Info mit den wichtigsten Menschen im Guardiansverse - Euch, den Fans. So, ja, ich kehre zurück und schreibe und inszeniere 'Guardians of the Galaxy Vol. 3'", so Gunn via Facebook. Weiter erklärte er, dass die Zusammenarbeit mit den Marvel Studios und Disney die beste seiner gesamten Karriere gewesen sei und dies ein ausschlaggebender Faktor für seine Entscheidung gewesen sei. Auch kündigte Gunn an, dass der dritte Teil der Abschluss der "Guardians of the Galaxy"-Geschichte werden würde. "'Guardians of the Galaxy Vol. 3' wird die Geschichte dieses Schritts der Guardians of the Galaxy abschließen und dazu beitragen, sowohl die alten als auch die neuen Marvel-Charaktere in die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus zu katapultieren", so Gunn via Facebook. " hatte im Sommer 2014 mehr als 1,7 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit gut 770 Mio. Dollar eingespielt gehabt. Der zweite Teil , der wie der erste von James Gunn nach eigenem Drehbuch inszeniert worden war, kommt am 27. April in die deutschen Kinos.

