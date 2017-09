Ivo Beck über seinen Iran-Dreh "Grüß Gott, Persien"

Als ich gehört habe, dass die USA und die EU den Atom-Deal mit dem Iran geschlossen hatten und die Sanktionen Schritt für Schritt aufgehoben werden, dachte ich: Da geht eine Tür auf. Ich habe mir dann die Grundgeschichte ausgedacht und bin auf Sebastian Orlac, den Autor, zugegangen und dann auf Siamak Poursharif, der das Iranische Filmfestival in Köln organisiert. Wir bekamen einen Termin beim iranischen Botschafter und haben das Projekt vorgestellt. Ein aufgeschlossener Mann, der meinte, es gebe keine bessere Verständigung zwischen Völkern, als kulturelle Bande zu knüpfen. Auf den Vorschlag von Siamak Poursharif haben wir uns dann in Teheran mit dem iranischen Regisseur und Produzent Majid Barzegar getroffen und Nägel mit Köpfen gemacht. Und jetzt drehen wir mit Florian Baxmeyer gerade in Kashan, einer Stadt südlich von Teheran. Besonders bemerkenswert ist dabei aber auch, wie schnell die Degeto das Projekt gegreenlighted hat und mit allem, was sie hat, unterstützt.Man muss das Drehbuch bei der iranischen Zensurbehörde einreichen. Und es gibt natürlich bürokratische Hindernisse. Ich habe das Projekt dann persönlich in Teheran bei zwei Gremien vorgestellt, der staatlichen Filmförderung und der halbstaatlichen. Interessanterweise kam unsere Idee, eine Komödie zu machen, ganz gut an. Wir machen uns ja auch nicht über den Iran lustig, sondern über die Vorurteile der Deutschen über den Iran. Natürlich gab es viele Hürden, aber das reizt mich als Produzent ja auch an meiner Arbeit. Einfach kann jeder.Sex ist ein No-Go. Die Frau ohne Kopftuch zu zeigen, auch. Zuhause dürfen iranische Frauen das Kopftuch ablegen, im Film aber nicht, weil er öffentlich gezeigt wird. Alkohol zu trinken, ist eine rote Linie, die man nicht überschreiten darf. Was man darf und was nicht, haben wir mit den Kollegen vor Ort besprochen und dann Lösungen gefunden. Wir wollten keinen Film machen, der die iranische Gesellschaft völlig unkompliziert zeigt, sondern als Gesellschaft, in der es Spannungen gibt und in der moderne Frauen sich ihren Platz erobern müssen.Es gab eine Szene, in der unser Held betrunken mit einem Schleier vor dem Gesicht aufgegriffen wird. Das ging nicht, weil der Schleier ein religiöses Symbol ist. Die Szene war uns aber wichtig. Wir haben uns damit beholfen, dass er sich ein Stück Stoff greift, über den Kopf zieht und dadurch für eine Frau gehalten wird. Das ging dann.Es wird toleriert. Unser Held landete in der Ausnüchterungszelle. Das wäre im realen Leben auch passiert. Einen Iraner würde hingegen eine drakonische Strafe erwarten.Ja. Für das ganze deutsche Team ist der Dreh auch eine Detox-Veranstaltung. Es gibt nur alkoholfreies Bier.Es gibt kulturelle Unterschiede, die mussten wir zunächst dechiffrieren. Ich habe noch kein gastfreundlicheres Land kennengelernt. Man kann sich das kaum vorstellen. Dementsprechend wollen die iranischen Kollegen alles möglich machen, dabei vergessen sie manchmal, dass wir mit einem klaren Nein gut leben könnten. Das hat aber auch dazu geführt, dass wir mitten im Bazar von Teheran gedreht haben, obwohl das bislang selbst für die Iraner als extrem schwierig galt. Die iranischen Kollegen sagten, "es wird recht schwierig, dort zu drehen", meinten aber, dass es unmöglich ist. Wir haben es aufgefasst als: "es geht, wird aber kompliziert". Dort ist so ein Verkehr, tausende Menschen, Karren, die turmhoch beladen sind Menschen, ohrenbetäubender Lärm und mittendrin drehen wir eine Szene mit einem Remote-Kran. Das war ein Irrsinn. Ein weiterer gravierender Unterschied sind die Drehzeiten. Das Tempo, das wir vorgelegt haben, war für die Iraner zunächst schockierend. Im Iran entstehen Filme nicht unter 36 bis 40 Tagen.Nein. Im Iran entstehen großartige Filme, das weiß man ja. Die gesamte Kameratechnik, das gesamte Licht, das ganze Equipment haben wir von dort. Die arbeiten mit LED-Lampen, so etwas hat unser Kameramann Peter Joachim Krause in Deutschland noch nicht gesehen. Wir sind nur mit DOP, Regie, Regieassistent, Produktionsleitung und einem Steadycam Operator runtergeflogen. Ausstatter, Kostümbildner, Maskenbildner, Tonmeister, sie alle kommen alle aus dem Iran.Ja, für die weibliche Hauptrolle haben wir in Deutschland gecastet, da wollten wir eine iranisch-stämmige Schauspielerin. Mit Mona Pirzad haben wir die auch gefunden. Sie ist im Iran geboren, hat das Land aber schon mit zwei Jahren zusammen mit ihren Eltern verlassen. Für sie ist der Dreh einen Wiederbegegnung mit ihrem Geburtsland und voller eindrücklicher Begegnungen. Das gleiche trifft auf Felix Klare zu, der voller Neugier dieses Land kennenlernen wollte. Zum Cast gehören aber auch zwei Schauspieler, Roya Teymourian und Pejman Bazeghi , die im Iran Stars sind. Das macht es auch für uns spannend, weil die Iraner ausflippen, wenn sie die beiden sehen.Die Thematik war schon sehr präsent. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, bevor ich das erste Mal hingeflogen bin. Wir haben auch sehr viel mit dem Team darüber geredet. Wir drehen in einem Land mit islamischer Gesetzgebung, also war klar, dass wir uns an die herrschenden Gesetze halten müssen. Der Alltag mit den Menschen vor Ort ist vollkommen ideologiefrei und macht großen Spaß. Das Regime ist eine andere Geschichte, während der Arbeit versuche ich das auszublenden. Ich muss das auch ausblenden, weil wir einen Film über die Menschen im Iran in ihrem Alltag und über die Schönheit dieses Landes machen möchten.Ja, und das hat sich auch gelohnt. In dieser Stadt leben wahnsinnig viel Kreative. Mit meiner Kollegin Doris Zander haben wir viele Projekte: Mit Dietmar Bär in der Hauptrolle und Stephan Lacant als Regisseur haben wir für das ZDF eine Fluchtgeschichte gedreht, Doris hat mit Joachim Krol gerade einen ZDF -Film abgedreht, für Sat.1 entsteht eine Krimireihe, eine weitere Reihe machen wir für die Degeto, einen Mehrteiler entwickeln wir für das ZDF. Ich hoffe, dass wir weiterhin Stoffe realisieren können, die wir selber gerne sehen würden, denn das ist eines unserer Credos.Das Interview führte Frank Heine

