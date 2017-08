iTunes-Mann übernimmt Künstlerische Leitung bei Cannesseries

Albin Lewi, neuer Künstlerischer Leiter bei Cannesseries (Bild: Linkedin)

Albin Lewi, bis dato redaktioneller Leiter des europäischen TV- und Kinofilmteams bei iTunes, übernimmt die Künstlerische Leitung des von 4. bis 11. April erstmals parallel zur Mip-TV stattfindenden TV-Serien-Festivals Cannesseries. Das von Cannes' Bürgermeister David Lisnard und der ehemaligen französischen Kulturministerin Fleur Pellerin ins Leben gerufene Festival bietet einen Internationalen Wettbewerb, einen Wettbewerb für kurze Formate sowie ein öffentliches Programm mit kostenlosen Screenings, Masterclasses und Paneldiskussionen an. Für die Auswahl von Programm und Jury habe man laut Pellerin, die als Präsidentin des Festivals fungiert, in Lewi den richtigen Mann gefunden: "Cannesseries will das weltweit wichtigste Event für TV-Serien werden. Ich vertraue darauf, dass Albin Lewi, unser neuer Künstlerischer Leiter, sein ganzes Talent und seine Leidenschaft in die Waagschale legen wird, um eine großartige Wettbewerbsauswahl für die erste Festivalausgabe in 2018 zusammenzustellen."

Quelle: Blickpunkt:Film

