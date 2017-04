Israelisches Unternehmen erwirbt Tresor TV

Das israelische Vertriebs- und Produktionsunternehmen Keshet International wird neuer Eigentümer von Tresor TV , dem Factual- und Entertainment-Spezialisten aus Unterföhring. Der Deal wurde auf der Mip-TV in Cannes publik gemacht.Keshet International, der Vertriebs- und Produktionsarm der Keshet Media Group, ist international vor allem durch die Serie "Prisoners of War" bekannt, die als Original dem US-Hit "Homeland" zugrunde liegt. Mit dem Erwerb von Tresor TV setzt die Firma ihre internationale Expansionslinie fort. Zu den Firmensitzen in den USA (Keshet Studios) und Großbritannien (Keshet UK), gesellten sich 2015 Keshet Asia in Hongkong und zu Jahresbeginn Keshet MX in Mexico.Der bisherigeTresor-Eigentümer und Firmengründer Holger Roost Macias verlässt das Unternehmen nach 25. Jahren. Geschäftsführer Axel Kühn behält seinen Posten und wird eng mit Nelly Feld, bei Keshet-Head of Sales and Business Development für die Region UK und Westeuropa zusammenarbeiten.Tresor TV, bis 2012 Produzent von "Germanys Next Top Model," setzt mit dem neuen Eigentümer ebenfalls auf Expansion. So will die Firma für sich den Bereich fiktionale Produktion erschließen. Im Blick habe man dabei weniger TV-Movies als Serien. Dabei werde man auch auf den Katalog von Keshet zurückgreifen, stellte Axel Kühn im Interview mit den Kollegen von DWDL heraus.

