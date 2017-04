IP Deutschland beteiligt sich an Schweizer RTL-Vermarkter Goldbach Audience

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat über ihren deutschen Vermarkter IP Deutschland 24,95 Prozent an Goldbach Audience übernommen. Das auf Multiscreen-Advertising spezialisierte Unternehmen vermarktet seit fast 25 Jahren die Programme der RTL-Sender RTL RTL Nitro und n-tv in der Schweiz. Dieser Vertrag wurde nun verlängert und ausgeweitet. Einer Pressemitteilung zufolge, wird Goldbach seinen Kunden neben der bestehenden Vermarktung des IP-Videoinvenstars innerhalb der Goldbach Premium Video Netzwerke künftig datengeschützte, crossmediale Produkte anbieten können, die im Umfeld von Broadcast Content Brand Safety gewährleisten.IP-Deutschland-Geschäftsführer Matthias Dang : "Mit unserem Einstieg bei Goldbach Audience investieren wir in zwei strategisch wichtige Felder der Onlinevermarktung: Brand Safety und datengeschützte Kampagnensteuerung. Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit den Goldbach-Kollegen."Michi Frank, CEO der Goldbach Group, ergänzt: "Die verlängerte und ausgeweitete Zusammenarbeit zwischen der Mediengruppe RTL und Goldbach erlaubt es uns, gemeinsam konvergente Produkte zu entwickeln und am Markt anzubieten. Mit unserer bewährten und erfolgreichen Partnerschaft sind wir in der Lage, dem Werbemarkt mit immer neuen Angeboten und Dienstleistungen wertvolle Impulse zu geben."

