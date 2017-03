Internationaler Appell an G7-Kulturminister

Im Vorfeld des aktuell stattfindenden Treffens der Kulturverantwortlichen der G7-Staaten in Florenz haben Vertreter einer breiten Allianz von Rechteinhabern, von großen US-Studios über Sender und die europäische Produzentenvereinigung EPA bis hin zur UEFA, in einem Schreiben an die Kulturminister eindringlich für ein entschiedenes Vorgehen gegen Online-Piraterie geworben.Im Namen vieler der größten Medien- und Unterhaltungsunternehmen der G7-Staaten, die einen erheblichen Anteil eines kreativen Sektors darstellten, der jährlich etwa 2,25 Billionen Dollar zur weltweiten Wirtschaft beisteuere, bitten die Unterzeichner (darunter aus deutscher Sicht Martin Moszkowicz als Vorstandsvorsitzender der Constantin Film und Präsident des European Producers Club EPC) um Unterstützung im Angesicht einer Herausforderung, die Tag für Tag größer werde. Man spreche dabei von der systematischen, weitverbreiteten und hochentwickelten Verletzung eigener Rechte durch kommerziell agierende Unternehmungen, die sich auf Kosten von Unternehmergeist und Kreativität anderer illegal bereicherten. Was als "Internetpiraterie" bekannt sei, bedrohe die Fähigkeit der betroffenen Unternehmen, weiter zu investieren, zu wachsen und ihren Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Leben zu leisten.Zwar gebe es hinsichtlich des Ausmaßes dieser Piraterie unterschiedliche Schätzungen, die allermeisten Studien würden aber belegen, dass knapp ein Drittel aller Internetnutzer regelmäßig auf illegal online verbreiteten Content zugreifen würde. Dieses Verhalten sei eine Gefahr für Investitionen in Milliardenhöhe und bedrohe direkt mehrere zehn Millionen Arbeitsplätze. Dabei gebe es keinen Bereich der kreativen Industrien, der nicht betroffen sei.Ergo die Bitte nach einer koordinierten und strategischen Reaktion auf dieses Problem, mittels derer jene Herausforderung systematisch angegangen werden können, die weiteres Wachstum der Branche zu behindern drohten. "Online-Piraterie ist ein weltweites Problem. Zwar nutzen wir nachhaltig alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten, um unser intellektuelles Eigentum zu schützen, allerdings wenden wir uns innerhalb des Internet-Ökosystems auch an andere Verantwortliche, darunter auch Vermittler, damit diese ihren Teil dazu beitragen, Kunden zu schützen und rechtmäßige Geschäftsmodell zu unterstützen", so das Schreiben.2011 sei sowohl von den G8 als auch den G20 die klare Botschaft ausgegangen, dass Kreative auch im digitalen Zeitalter nicht um die Früchte ihrer Arbeit gebracht werden dürften. Damals in Angriff genommene Schritte seien letztlich im Sande verlaufen, weswegen es nun Zeit für einen Neuanfang sei. Jetzt sei die beste Gelegenheit, entscheiden Stellung zu beziehen und die wichtige Arbeit wiederaufzunehmen, die sowohl die wirtschaftliche Zukunft der Branche als auch die Kultur weltweit schütze und damit letztlich zum Vorteil aller sei.

