Interfilm-Akademie ehrt Artur Brauner

Großansicht Artur Brauner (Bild: Eva Schroewig) Artur Brauner (Bild: Eva Schroewig)

Im Rahmen des diesjährigen Filmfestes München wird Produzent Artur Brauner von der Interfilm-Akademie mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Gewürdigt wird dabei nicht zuletzt die Rolle des Produzenten als Brückenbauer.Die Laudatio anlässlich der feierlichen Preisübergabe am 1. Juli in der Black Box des Münchner Gasteig hält Vorjahrespreisträger und HFF -Vizepräsident Heiner Stadler, der Brauner bereits vor über 40 Jahren persönlich kennenlernte. Den Preis wird Artur Brauner gemeinsam mit seiner Tochter Alice Brauner entgegennehmen, die seit 2007 einen Teil der Firmengruppe leitet. Die 1946 von Brauner gegründete Central Cinema Comp. Film GmbH - kurz CCC - zählte zu den größten und erfolgreichsten deutschen Filmproduktionsunternehmen der Nachkriegszeit. In den mittlerweile 70 Jahren ihres Bestehens produzierte die CCC rund 260 Kinofilme, in den von Brauner 1948/1949 errichteten CCC Studios entstanden weit über 500 Filme.Die Artur-Brauner-Stiftung verleiht alljährlich den "Artur-Brauner-Filmpreis" in Höhe von 25.000 Euro an Produzenten, die mit ihren Filmen dem Publikum Toleranz und humanistische Ethik näher bringen. Brauner selbst hat bisher 24 Filme über die Opfer des Holocaust produziert, darunter etliche preisgekrönte. " Hitlerjunge Salomon " z.B. erhielt den Golden Globe.Im Anschluss an die Preisverleihung veranstaltet die Interfilm-Akademie im Rio Filmpalast ihr traditionelles Filmseminar, wo als Süddeutschland-Premiere die Dokumentation "Marina, Mabuse und Morituri - 70 Jahre deutscher Nachkriegsfilm im Spiegel der CCC" zur Aufführung kommt. Der Film zeigt den durch die deutsche Geschichte geprägten Lebensweg des 1918 in Polen geborenen Brauner, der als Jude den Holocaust überlebte und im Land der Täter zum wichtigsten Filmproduzenten seiner Zeit wurde. Peter Marinkovic, Leiter der Interfilm-Akademie, leitet ein anschließendes Filmgespräch mit der Familie Brauner und weiteren Zeitzeugen.

Quelle: Blickpunkt:Film

