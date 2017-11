In Augsburg fiel der Weihnachtsmann vom Himmel

Großansicht Bei der Premiere von "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" (v.l.n.r.): Klaus Marschall (Theaterleiter der Augsburger Puppenkiste), Veronika Morawetz (Vertrieb & Marketing KIKO Productions) und Produzent Fred Steinbach (KIKO Productions) Bei der Premiere von "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" (v.l.n.r.): Klaus Marschall (Theaterleiter der Augsburger Puppenkiste), Veronika Morawetz (Vertrieb & Marketing KIKO Productions) und Produzent Fred Steinbach (KIKO Productions)

Die von der Augsburger Puppenkiste gespielte Variante der " Weihnachtsgeschichte " hatte im vergangenen Jahr an den vier Adventssonntagen rund 100.000 Besucher in die Kinos gelockt gehabt. Nach diesem geglückten Special-Content-Experiment hat sich Kiko-Productions -Produzent Fred Steinbach nun daran gemacht gehabt, auf Basis von Cornelia Funkes Kinderbuchklassiker " Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel " ein zweites Marionettenstück der Augsburger Puppenkiste in die deutschen Kinos zu bringen, bei der Martin Stefaniak und Julian Köberer Regie führten.Rund 700 Gäste waren nun gestern zur Premiere von "Als der Weihnachtsmann vom Himmel" ins Cinemaxx Augsburg gekommen und spendeten im Anschluss an die Filmvorführung frenetischen Applaus. Gemeinsam mit dem Publikum gab die Band Vivid Curls dabei auch den Titelsong "Schneeflockennacht" zum Besten.Wie schon "Die Weihnachtsgeschichte" ist auch "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" an den vier Adventssonntagen in den deutschen Kinos zu sehen.

Quelle: Blickpunkt:Film

