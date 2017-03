Imax und Warner Bros. entwickeln gemeinsam VR-Angebot

Imax und Warner Bros. Home Entertainment werden künftig gemeinsam Virtual-Reality-Inhalte zu Kinofilmen des Majors entwickeln, finanzieren und produzieren. Sie sollen zunächst in den Virtual-Reality-Centern der Kinokette exklusiv verfügbar sein, bevor sie auch auf anderen VR-Plattformen angeboten werden sollen.Nach dem jetzt abgeschlossenen Vertrag sind zunächst VR-Inhalte zu drei kommenden Blockbustern von Warner geplant; veröffentlicht werden soll einer pro Jahr. Den Anfang macht im kommenden Jahr " Justice League VR ", gefolgt von " Aquaman VR " und einem noch zu benennenden Titel.Imax-CEO Richard L. Gelfond erklärte nach Vertragsabschluss: "Es passt zur gemeinsamen Historie von Imax und Warner Bros. beim Start von Hollywoodfilmen in Imax-Kinos, dass wir heute unseren ersten Studiodeal abgeschlossen haben, um originäre VR-Inhalte in die Kinos zu bringen. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Vision für Virtual Reality ist es, damit eine neue Welle erstklassiger Inhalte, die auf Blockbustern basieren, einzuleiten. 'Justice League' und 'Aquaman' beschäftigen sich mit einigen der beliebtesten Charakteren auf unserem Planeten und liefern kultiges Inhalte, um dieses Vorhaben zu starten. Diese Art von Premiuminhalten wird das Publikum an Virtual Reality als Solches, in in Multiplexen angesiedelten Imax-VR-Centern und auf anderen Plattformen heranführen." Ron Sanders , President Warner Bros. Worldwide Home Entertainment Distribution, erklärt aus Sicht des Majors: "Wir sind begeistert darüber, mit Imax bei der Entwicklung und Verbreitung von Premium-VR-Inhalten zusammenzuarbeiten und glauben, es die Wahrnehmung dieser schnell wachsenden Technologie verbessern wird, wenn wir uns die Charaktere bestens bekannter DC-Marken wie 'Justice League' und 'Aquaman' zunutze machen. Die Inhalte und Charaktere dieser kommenden Filme zu nutzen und mit den kreativen Regiekünsten der innovativsten Filmemachern Hollywoods zu verknüpfen, wird uns dabei helfen, dem Publikum und den Konsumenten, die hungrig nach einer wegbereitenden VR-Erfahrung sind, dieses bahnbrechende Erlebnis zu liefern."Im Januar wurde in Los Angeles das erste Imax VR Centre eröffnet; weitere in New York, Kalifornien, Großbritannien und Shanghai sollen folgen.

Quelle: Blickpunkt:Film

