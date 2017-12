Iger will bei Disney nochmal verlängern

Jetzt, wo Disney plant, einige der Film- und TV-Assets von 21st Century Fox zu übernehmen ( wir berichteten ), verschiebt Disney-Chairman und -CEO Bob Iger sein bereits 2015 geäußertes Vorhaben, in Rente zu gehen, noch einmal. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, will der 66-jährige Iger seinen im Juni 2019 auslaufenden Vertrag noch einmal verlängern.Für den Fall, dass Disney 21st-Century-Assets wie das Studio Twentieth Century Fox , die Kabelsendergruppen FX Networks und National Geographic, den 39-prozentigen Anteil von Fox an Sky und den 30-prozentigen Anteil an Hulu übernimmt, würde Iger dann eine führende Rolle bei der Integration der neuen Unternehmensteile übernehmen.Auch wird darüber spekuliert, ob er denn einen Nachfolger aufbauen könnte - am Fehlen eines eigenen Kandidaten scheiterte zumindest bis dato immer Igers Rückzug. Als mögliche Nachfolger gelten 21st-Century-Fox-CEO James Murdoch und 21st-Century-Fox-President Peter Rice. Sie könnten erst einmal bei Iger "in die Lehre gehen", damit dann einer von ihnen sein Nachfolger wird.

Quelle: Blickpunkt:Film

