IDM Südtirol unterstützt sechs Projekte mit knapp 1,4 Mio. Euro

Großansicht Christiana Wertz, Head of Film der IDM Südtirol Christiana Wertz, Head of Film der IDM Südtirol

Eine deutsche Produktion, zwei deutsch-italienische Koproduktionen, eine österreichische sowie zwei italienische Produktionen haben aktuell in der ersten Förderrunde der IDM Südtirol Mittel in einer Gesamthöhe von 1,351 Mio. Euro zugesprochen bekommen.Die höchste Einzelsumme geht mit einer halben Mio. Euro an Isabella Aguilars "Children of the Ice" ("I figli del freddo"). Das von der italienischen Mood Film und der deutschen Weydemann Bros. produzierte Endzeitdrama erzählt die Geschichte des 17-jährigen Jonah, der in einer Welt im Kälteschock nur noch recht verschwommene Erinnerungen an eine frühere, wärmere Erde und daran hat, wie seine Mutter ihm das Ticket für eine Arche gegeben hat, die ihn in eine geheimnisvolle Stadt mit wärmerem Klima bringen soll.400.000 Euro erhält der mit Toni Servillo Alessio Boni und Greta Scacchi hochkarätig besetzte Thriller "The Girl in the Fog" ("La Ragazza nella nebbia"). Die Geschichte um einen Special Agent wird von der Colorado Film Production realisiert und handelt von einem Special Agent, den der Zufall in ein Bergdorf verschlagen hat, aus dem vor zwei Monaten auf mysteriöse Weise ein Mädchen verschwunden ist. Doch auch er selbst weiß nicht, wie er an diesen Ort gekommen ist.60.000 Euro erhält die Berliner fernsehbüro GmbH für die Dokumentation "Andreas Hofer - Volksheld oder Fanatiker", für die Hannes Schuler und Robert Neumüller Anekdoten und historische Begebenheiten über den Tiroler Volkshelden zusammengetragen haben.Unterstützt wird auch die nächste Staffel der italienischen Erfolgsserie "Un Passo dal Cielo", in der inzwischen Enrico Ianello die Hauptrolle eines Försters in der Dolomiten-Gemeinde Innichen von Terence Hill übernommen hat.Zwei Projekten hat die IDM Südtirol aktuell Entwicklungsförderung zugesprochen: Ronny Trockers Thriller "Zorro", den seine neu gegründete Produktionsfirma Bagarrefilm zusammen mit der Berliner Zischlermann Filmproduktion realisieren wird, erhält 21.000 Euro. Erzählt wird die harmlos beginnende Geschichte einer wohlhabenden vierköpfigen Familie, die ein Wochenende in ihrem Ferienhaus am Meer verbringen will. Doch unmittelbar nach ihrer Ankunft werden Frau und Kinder Opfer eines Überfalls.Ebenfalls eine noble Familie steht im Mittelpunkt von Thomas Woschitz' "Am Anfang der Schwerkraft oder die schicksalhafte Reise einer noblen Familie und ihrer Dienerschaft über die Alpen", in der die Protagonisten im 17. Jahrhundert versuchen, die Alpen zu überqueren. Die Entwicklung des Roadmovies, das von der KGP Kranzelbinder Gabriele Production realisiert wird, wird von der IDM Südtirol mit 20.000 Euro gefördert.

Quelle: Blickpunkt:Film

