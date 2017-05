Hugh Grant kehrt nach einem Vierteljahrhundert ins Fernsehen zurück

Nach mehr als 25 Jahren wird Hugh Grant sein Comeback in einer britischen TV-Produktion feiern. Wie die BBC jetzt bekannt gab, soll Grant die Hauptrolle in dem dreiteiligen Drama "A Very English Scandal" spielen, das Stephen Frears nach einem auf einem Buch des britischen Journalisten John Preston basierenden Drehbuch von Russell T. Davies inszenieren wird. Stephen Frears hatte Hugh Grant zuletzt in "Florence Foster Jenkins" in Szene gesetzt, der Grant eine Golden-Globe- und BAFTA-Award-Nominierung eingebracht hatte."A Very British Scandal" erzählt die Ereignisse um den britischen Politiker Jeremy Thorpe (Grant). Thorpe war von 1967 bis 1976 Vorsitzender der Liberal Party in England gewesen. In einer Zeit, in Homosexualität in Großbritannien noch strafbar war, behauptete Norman Scott, ein ehemaliger Bekannter Thorpes, beide hätten ein sexuelles Verhältnis miteinander gehabt, was Thorpe allerdings abstritt. Von seiner Partei wurde Thorpe nach einer internen Untersuchung von dem Vorwurf freigesprochen. Als auf Scott ein Mordanschlag verübt wurde und dieser im Zuge des Prozesses seine Aussage bzgl. des Verhältnisses zu Thorpe wiederholte, musste dieser vom Vorsitz der Liberal Party zurücktreten. Der Täter wurde zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt und behauptete nach seiner Freilassung, von Thorpe zu der Tat angestiftet worden zu sein. Thorpe wurde daraufhin wegen versuchten Mordes und Anstiftung zum Mord angeklagt, letztlich aber freigesprochen."Hugh ist einer der britischen Kultschauspieler - scharfsinnig, witzig, zu tiefst menschlich und nuanciert - und dass er eine der kontroversesten Figuren der britischen Politik spielt, ist absolut aufregend. In dem Russell T. Davies das Drehbuch schreibt und Stephen Frears Regie führt, bringt 'A Very British Scandal' das höchste Level an Künstlern zusammen, um diese außergewöhnliche wahre Geschichte zum Leben zu erwecken", erklärt Executive Producer Dominic Treadwell-Collins.Hugh Grant war zuletzt Ende 1993 in einer Episode der BBC-Dramaserie "Performance" in einer TV-Produktion zu sehen gewesen.

