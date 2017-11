"Hubert und Staller" verliert Hauptdarsteller

Am morgigen 22. November wird im ersten Programm der ARD die 100. Folge der Vorabendserie "Hubert und Staller" ausgestrahlt, einem der wenigen überlebenden Serienformate aus der "Heiter bis tödlich"-Ära. Helmfried von Lüttichau , der den kantigen Polizisten Staller spielt, ließ am gestrigen Montag die Bombe platzen und kündigte seinen Abschied aus der Serie an. Nach der siebten Staffel, die am 29. November mit 16 neuen Folgen startet, ist für ihn Schluss.Wie DWDL.de berichtet bedeutet dies jedoch nicht das Ende der gemeinsam von Entertainment Factory und Tele München produzierten Serie. Ein ARD-Sprecher bestätigte gegenüber dem Branchendienst, dass es in jedem Fall eine achte Staffel mit Hubert-Darsteller Christian Tramitz geben werde. Aktueller Arbeitstitel: "Hubert ohne Staller". Es erscheint aber auch möglich, dass Tramitz einen neuen Partner an seine Seite bekommt.Auch für von Lüttichau bleibt noch ein Hintertürchen offen, wie der Schauspieler in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" preisgab. Innerhalb der Serie verabschiedet sich Staller der Liebe wegen zunächst einmal in Richtung Italien. Personell tut sich in der 7. Staffel ohnehin einiges. Der von Michael Brandner gespielte Revierleiter wechselt in die Politik, Hubert & Staller-Kollegin Sonja Wirth ( Annett Fleischer ) tritt in seine Fußstapfen. Und mit Klara Deutschmann und Susu Padotzke stoßen zwei neue Gesichter zum Team.

