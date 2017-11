"House of Cards" gibt Wiederaufnahme der Produktion bekannt

Großansicht Robin Wright bleibt im "House of Cards" Robin Wright bleibt im "House of Cards"

Die Arbeiten an der sechsten und letzten Staffel " House of Cards " sollen ab 8. Dezember wieder aufgenommen werden. Die Produktion wurde auf Eis gelegt, nachdem die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens von Hauptdarsteller Kevin Spacey die Runde machten. Spacey wurde von Netflix umgehend gefeuert. Zudem kündigte der Abodienst an, dass nach Staffel sechs Schluss sein werde mit der Serie ( wir berichteten ).In einem Brief an Cast und Crew erklärten die Produzenten nun die Wiederaufnahme der Dreharbeiten. Die Drehbücher sollen umgearbeitet werden und Spaceys Part soll eliminiert werden. In dem von Pauline Micelli im Namen des Produzenten Media Rights Capital verfassten Briefs an Cast und Crew heißt es: "Im Verlauf dieses Prozesses haben wir gelernt, dass diese Produktion größer ist als eine Person und dass wir uns glücklich schätzen können, hier mit einen der talentiertesten und loyalsten Menschen vor und hinter der Kamera zusammen arbeiten zu können."

Quelle: Blickpunkt:Film

