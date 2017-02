Holt High-End-Serien nach Deutschland!

Großansicht ?Spotlight UFA? bei den Drama Series Days der Berlinale: Benjamin Benedict, Regisseur Dror Moreh, Diskussionsleiter Scott Roxborough sowie Jörg und Anna Winger ?Spotlight UFA? bei den Drama Series Days der Berlinale: Benjamin Benedict, Regisseur Dror Moreh, Diskussionsleiter Scott Roxborough sowie Jörg und Anna Winger

Im Rahmen der Drama Series Days gab die UFA einen interessanten Einblick in die Philosophie hinter TV-Serien-Events wie " Deutschland 83 ", " Ku'damm 56 " oder " Der gleiche Himmel ". Verbunden war diese Leistungsschau mit einem klaren politischen Appell. Denn verstehen Sie die Headline nicht falsch: Es geht nicht darum, dass deutsche Produktionshäuser dem Trend nicht längst folgen würden - die UFA wiederum als unumstrittener Vorreiter, der in diesem Jahr übrigens seinen 100. Geburtstag feiert. Sondern darum, Produktionsbedingungen zu gewährleisten, unter denen High-End-Drama-Serien auch tatsächlich hierzulande realisiert werden können.Denn so begrüßenswert der German Motion Picture Fund auch ist, der entgegen des Namens primär zur Anlaufstelle für die vom DFFF (noch) ausgeschlossenen Serien wurde: Andere Länder bieten auch an dieser Stelle viel mehr als die bescheidenen zehn Mio. Euro Gesamtvolumen und eng gedeckelte Maximalförderungen. Und so entstehen Prestigeprojekte wie " Charité ", "Ku'damm 56" oder "Der gleiche Himmel" eben nicht in Berlin oder anderen großen deutschen Filmstandorten - sondern in Prag, wo man sich herzlich über die Investitionen in die dortige Filmwirtschaft freut. Für die UFA-Geschäftsführer Wolf Bauer und Nico Hofmann jedenfalls steht fest: "Wir benötigen auch in Deutschland ein wettbewerbsfähiges Anreizmodell für High-End-Serien!" Hofmann wurde sogar noch deutlicher: "Im Grunde ist es beinahe verrückt, dass man sich in Sachen Förderung derart stark auf den Kinofilm fokussiert und dabei einen Wachstumsmarkt mit enormem Potenzial vernachlässigt."Zumal man sich, das machten die UFA-Geschäftsführer einmal mehr klar, in extrem spannenden Zeiten bewegt: Das Geschäft hat sich - vor allem dank neuer Auswertungsmöglichkeiten - massiv internationalisiert. "Wir sprechen nicht mehr von einem geschlossenen Markt, sondern von einem Umfeld, in dem wir das Publikum auf einer Vielzahl von Wegen erreichen können - national wie international." Um an dieser Stelle nur einige Beispiele zu nennen: " Unsere Mütter, unsere Väter " wurde in über 140 Länder verkauft; die Serie "Der gleiche Himmel", die ihre Premiere im Rahmen der Berlinale feierte, an Netflix in Großbritannien und den USA sowie bereits in über 100 weitere Länder. Für "Deutschland 86" hat die UFA Fiction wiederum einen wegweisenden Produktions- und Auswertungsdeal mit Amazon geschlossen.Übrigens dankte Regisseur und UFA-Fiction-Geschäftsführer Jörg Winger an dieser Stelle ausdrücklich RTL , mit dem man den Vorgänger " Deutschland 83 " realisiert hatte. Es habe sich leider herausgestellt, dass die Serie am Ende nicht so sehr zum Sender gepasst habe wie gehofft, wobei eine Crux unter anderem im Bedürfnis der Konsumenten zu suchen sei, derartige Stoffe werbefrei zu erleben. Der Sender jedenfalls habe sich ausgesprochen kooperativ gezeigt, als es darum ging, einen Nachfolger unter neuen Bedingungen und mit einem neuen Partner zu realisieren. Beileibe keine Selbstverständlichkeit.Die Art und Weise, wie Filme respektive Serien konsumiert würden, hat sich generell radikal verändert, wie Benjamin Benedict , Head of High End Drama bei der UFA, betonte. Von einem sich abzeichnenden Aus für Senderkooperationen per se zu sprechen, wäre jedoch (auch wenn sich die Vertragsbedingungen radikal ändern mögen) mindestens völlig verfrüht - tatsächlich sei es sehr schwer vorherzusagen, wie sich der Markt diesbezüglich weiter entwickle. Zumindest was das Thema "Werbeunterbrechungen" angeht, haben die Öffentlich-Rechtlichen gegenüber den Privaten aber in der Tat einen erheblichen Vorteil auf ihrer Seite.Grundsätzlich jedenfalls stehe man, wie Jörg Winger bei der Prodiumsdiskussion erklärte, in Deutschland gerade erst am Beginn eines "Goldenen Zeitalters" für Serial Drama. Es gebe locker Potenzial für 10 bis 20 große Serienevents pro Jahr - momentan kommt man gerade einmal auf eine Handvoll.Selbstverständlich hat der globale Umbruch aber auch eine Kehrseite: die schiere Menge an Content, die über Konsumenten hereinbricht. "Wir sprechen auch angesichts der neuen Chancen beileibe nicht von einem Utopia", schränkte Benjamin Benedict denn auch ein, "tatsächlich herrscht ein enormer Wettbewerb um Aufmerksamkeit." Jörg Winger ergänzte: "Niemand ist in der Lage, alles zu sehen, was auf den Markt kommt. Die Herausforderung liegt darin, aus der Masse hervorzustechen." Das sei nicht alleine eine Frage der Qualität, so entscheidend diese auch sei. Sondern es gehe darum, eine Art "unique selling point" zu finden.Wenn man auf die Erfolgsbilanz der UFA blickt, scheint man dort diesbezüglich ein gutes Händchen zu haben. An der Überzeugungskraft des Contents - das machte ein kurzes Promoreel erneut deutlich - soll der Wunsch von Nico Hofmann jedenfalls nicht scheitern, die Politik möge erkennen, dass man es nicht nur mit einem enormen Wachstumsmarkt zu tun habe - sondern mit Produkten, "die mindestens ebenso cool sind wie Kinofilme".Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen