"Hoffnung für die Filmwirtschaft"

Großansicht VTFF-Vorstand Josef Reidinger VTFF-Vorstand Josef Reidinger

Die in Aussicht gestellte Erhöhung des DFFF stößt erwartungsgemäß auch bei den filmtechnischen Dienstleistern auf große Dankbarkeit. Der Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen (VTFF) sieht nun "zielgerichteten Impulsen für Projekte, Produktion und Infrastruktur" entgegen. Nach den Worten seines Vorstands lasse eine solche Maßnahme die Filmwirtschaft "hoffen, wieder an den Weltmarkt anzuschließen".Laut einer Pressemitteilung setze sich der Verband schon lange für Förderbedingungen ein, die den Produktionsdienstleistern direkter zugute kämen. Schließlich würden diese mit ihrer technischen Infrastruktur und ihrer Fachkompetenz wesentlich zum Production Value und zur Qualität der Filmwirtschaft beitragen. Eine Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition gegenüber Anbietern aus dem Ausland sei dringend notwendig. Besonders die VFX-Branche erhoffe sich von der angekündigten Erhöhung einen verbesserten Zugang zum stetig wachsenden Weltmarkt, der stark von den Anreizsystemen beeinflusst wird."Die für die nächsten Jahre angekündigte Anhebung von DFFF I und II auf 125 Mio. Euro freut uns natürlich sehr", erklärt VTFF-Vorstand Josef Reidinger Arri ). "Vor allem dankt der VTFF der Politik, dass mit dem DFFF II der Standort Deutschland wieder international wettbewerbsfähiger wird, indem die Produktionstechnik und das Know-how in den Fokus genommen werden. Das wird eine große Kreativität und Dynamik entfalten, von der nicht nur die Filmwirtschaft profitiert".VTFF-Vorstand Christian Sommer Trixter ) ergänzt: "Wir zählen auf die Ankündigung von Frau Kulturstaatsministerin Monika Grütters , mit dem höheren DFFF II ab 2018 auch die VFX-Branche dauerhaft international wettbewerbsfähig zu halten. Hier sehen wir einen Nachholbedarf, denn dieses innovative Segment hat einen immer größeren Anteil an den Filmbudgets, passt aber bislang in kaum ein Förderschema."Die erneute Erhöhung des DFFF sei ein weiterer Schritt hin zu einer "wirksamen modernen Politik für die audiovisuellen Medien, die den globalen Markt sowie innovative Formate und Techniken" im Blick habe, so der VTFF abschließend.

Quelle: Blickpunkt:Film

