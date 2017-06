Highlight treibt Übernahmevorbereitungen für Constantin Medien AG voran

Nächste Runde im Streit um die Constantin Medien AG . Wie die Highlight Communications AG , unter deren Dach die Constantin Medien AG zusammen mit der Constantin Film AG und dem Sportrechtevermarkter Team gebündelt ist, jetzt bekannt gibt, hat man im Zuge einer Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von 15,75 Mio. Aktien zu einem Preis von 5,20 Euro pro Aktie frisches Kapital in Höhe von 81,9 Mio. Euro generiert. Dies diene "der Vorbereitung eines möglichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Constantin Medien AG", heißt es in der Highlight-Mitteilung weiter. Bereits Anfang Mai waren Spekulationen laut geworden, Bernhard Burgener , Präsident des Verwaltungsrats der Highlight Communications AG, plane, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots die Kontrolle über die Constantin Medien AG, deren Anteil an der Highlight Communications AG nach der Kapitalerhöhung auf rund 45,4 Prozent gesunken ist, zu übernehmen ( wir berichteten ). "Die Voraussetzung hierfür, namentlich die Finanzierung, sind derzeit noch nicht gegeben. Eine Entscheidung durch den Verwaltungsrat der Highlight Communications AG konnte daher diesbezüglich noch nicht getroffen werden", heißt es in der heutigen Mitteilung weiter.Der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG sei jedoch zu der Überzeugung gekommen, die Übernahme der Constantin Medien AG sei erforderlich, "um die gegenwärtige, für die Gesellschaft und ihre Aktionäre sowie die kommerziellen Partner schädliche Situation zu beenden". Diese bestehe darin, dass Dieter Hahn und Fred Kogel , Aufsichtsrats- bzw. Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG, "entgegen dem Willen der Mehrheit ihrer eigenen Aktionäre, entgegen dem Interesse der Highlight Communications AG und entgegen dem Willen ihres Verwaltungsrats in rechtswidriger Weise versucht, auf die Vermögenswerte der Gesellschaft zurückzugreifen", so die Pflichtmitteilung aus der Schweiz. Daher halte man es für zwingend geboten, "auf ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG hinzuarbeiten, um auf diesem Wege die Vermögenswerte der Gesellschaft im Interesse des Unternehmens und der Aktionäre vor dem Zugriff durch Dieter Hahn zu schützen", heißt es dort weiter.Die Constantin Medien AG hatte gegen die entsprechenden Beschlüsse der Highlight-Generalversammlung eine Registersperre erhoben, um die Kapitalerhöhung zu verhindern. Diese wurde vom zuständigen Zivilkreisgericht Basel-Landschaft abgewiesen.

Quelle: Blickpunkt:Film

