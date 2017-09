Highlight-Halbjahr erwartungsgemäß unter Vorjahr

Großansicht Bernhard Burgener, Präsident des Verwaltungsrats der Highlight Communications AG Bernhard Burgener, Präsident des Verwaltungsrats der Highlight Communications AG

Mit einem Konzernumsatz von 160,4 Mio. Schweizer Franken (rund 140,3 Mio. Euro) ist die Highlight Communications AG im ersten Halbjahr 2017 um 22,3 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert geblieben. Diesen erwarteten Umsatzrückgang im Vergleich zum "sehr starken Vorjahreszeitraum" führt das Unternehmen darauf zurück, dass "außerordentlich gute Absatzzahlen" in der Home-Entertainment-Vermarktung von Titeln wie " Fack Ju Göhte 2 " und " Er ist wieder da " im ersten Halbjahr 2016 in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres nicht mehr hätten erzielt werden können. Aufgrund niedrigerer Abschreibungen und Wertminderungen auf das Filmvermögen gingen die operativen Kosten trotz eines gestiegenen Material- und Lizenzaufwands um 7,8 Prozent auf 238,3 Mio. Schweizer Franken (rund 208,4 Mio. Euro) zurück. Da es im ersten Halbjahr 2017 keine größeren Filmstarts gab und im zweiten Quartal "keine wesentlichen TV-Lizenzen" in Rechnung gestellt werden konnten, ging das Betriebsergebnis von 13,9 auf 6,9 Mio. Schweizer Franken (12,2 auf sechs Mio. Euro) zurück. Das Konzernergebnis sank von 8,1 auf 4,4 Mio. Schweizer Franken (7,1 auf 3,9 Mio. Euro).Für das laufende zweite Halbjahr 2017 zählt die Highlight Communcations AG Filme wie " Das Pubertier ", "Ostwind - Aufbruch nach Ora" und " Dieses bescheuerte Herz " zu den Hoffnungsträgern. Daher rechnet man weiterhin mit einem Jahresumsatz zwischen 360 und 380 Mio. Schweizer Franken (315 bis 332 Mio. Euro) und einem Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner zwischen 18 und 20 Mio. Schweizer Franken (15,8 bis 17,5 Mio. Euro). Letzteres hatte im ersten Halbjahr 2017 bei vier Mio. Schweizer Franken (rund 3,5 Mio. Euro) gelegen.

Quelle: Blickpunkt:Film

