HFF-München-Absolvent Ben Brummer gönnt sich ein "Feierabendbier"

Am Set von "Feierabendbier" (v.l.n.r.): die Darsteller Johann Jürgens, Julia Dietze und Tilman Strauß, Regisseur Ben Brummer, Darsteller Christian Tramitz und Kameramann Jakob Wiessner (Bild: Tobias Zisterer)

Noch bis 28. Februar wird in München die Komödie "Feierabendbier" gedreht, mit der HFF-München -Absolvent Ben Brummer sein Spielfilmdebüt gibt. In der Produktion von Gaze Film (Produzenten: Ina Mikkat, Adrian Mikkat) hat der 33-jährige Barkeeper Magnus ( Tilman Strauß ) mit seiner Vergangenheit abgeschlossen, nachdem ihn seine Freundin verlassen und den gemeinsamen Sohn mitgenommen hat. Magnus beschäftigt sich nun die meiste Zeit mit seinem Youngtimer, der ihm aber eines Abends gestohlen wird. Es beginnt eine Jagd nach dem Dieb Bene, die zunehmend aus den Fugen gerät.Weitere Rollen in "Feierabendbier" haben u.a. Julia Dietze Johann Jürgens und Christian Tramitz übernommen; die Kamera führt Jakob Wiessner Substance plant einen Kinostart noch für 2017.

Quelle: Blickpunkt:Film

