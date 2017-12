Hessen plant Investitionsförderung für Kinos

Großansicht Unter Ministerpräsident Volker Bouffier will die schwarz-grüne Koalition in Hessen den Kinos unter die Arme greifen (Bild: Staatskanzlei) Unter Ministerpräsident Volker Bouffier will die schwarz-grüne Koalition in Hessen den Kinos unter die Arme greifen (Bild: Staatskanzlei)

Wie das Film- und Kinobüro Hessen meldet, kommen aus dem Wiesbadener Landtag gute Nachrichten für die hessische Kinobranche: Demnach plant die Regierungskoalition aus CDU und Grünen, die Mittel für die Filmförderung zu erhöhen und auf diesem Wege in den kommenden beiden Jahren jeweils 500.000 Euro für Investitionsvorhaben hessischer Kinos bereitzustellen. Damit würde eine bereits seit geraumer Zeit erhobene Forderung aufgegriffen werden.Das Film- und Kinobüro begrüßt die geplante Maßnahme ausdrücklich, käme sie doch Institutionen zugute, die "von zentraler Bedeutung für das kulturelle und soziale Leben in ihren Orten" seien - und vor großen Herausforderungen stünden. Im Interesse der Kinos sei es indes wichtig, so das Film- und Kinobüro weiter, dass die zunächst auf zwei Jahre angelegte Maßnahme der Startschuss für eine auf Kontinuität setzende Förderung würde. An der Ausgestaltung des neuen Förderinstruments beteilige man sich gerne.

Quelle: Blickpunkt:Film

