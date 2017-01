HDF-Nachwuchs trifft sich zur Filmwoche

Großansicht Am 24. Januar fällt der Startschuss zur Filmwoche München im Mathäser (Bild: Jörg Hempel) Am 24. Januar fällt der Startschuss zur Filmwoche München im Mathäser (Bild: Jörg Hempel)

Auch in diesem Jahr lädt das HDF -Netzwerk NIKO zu einem Treffen während der Filmwoche München . Termin ist der 24. Januar von 16 bis 17:45 Uhr. Teil der Veranstaltung ist ein "Speed-Dating" zum gegenseitigen Kennenlernen, danach wird unter anderem das für den 22. Februar geplante Arbeitstreffen in Frankfurt am Main vorbesprochen und erörtert. Am Filmwoche-Treffen wird auch HDF-Vorstand Matthias Leonardy teilnehmen.Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, müssen sich interessierte Kinobetreiber vorab unter niko@hdf-kino.de per Mail anmelden. Mit der Anmeldebestätigung erhalten sie dann auch Details zum Treffpunkt.

Quelle: Blickpunkt:Film

