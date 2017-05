HBO macht mit "Game of Thrones" weiter

Großansicht Nach der achten Staffel von "Game of Thrones" - hier ein Szenenfoto aus der sechsten - sollte eigentlich Schluss sein. Nun plant HBO weitere Episoden der Fantasyserie (Bild: Sky) Nach der achten Staffel von "Game of Thrones" - hier ein Szenenfoto aus der sechsten - sollte eigentlich Schluss sein. Nun plant HBO weitere Episoden der Fantasyserie (Bild: Sky)

Die siebte Staffel von " Game of Thrones " startet am 17. Juli gleichzeitig zur US-Ausstrahlung bei Sky Deutschland , an der achten Staffel arbeiten die Schöpfer der Serie Dan Weiss und David Benioff derzeit. Es wird die letzte Staffel sein. Und doch wird es mit "Game of Thrones" weitergehen. Wie HBO heute bekannt gab, bereitet man zusammen mit dem Autor der Romanvorlage, George R. R. Martin , vier neue Episoden vor. Offen ließ HBO jedoch, ob es sich um Spinoffs, Sequels oder Prequels handeln werde. Thematisch sollen die vier neuen Episoden in unterschiedlichen zeitlichen Epochen der Fantasyserie angesiedelt sein.Mit Max Borenstein Jane Goldman , die das Drehbuch zusammen mit Martin verfassen wird, Brian Helgeland und Carly Wray, die ebenfalls mit Martin zusammen ein Drehbuch schreiben wird, sind auch schon die Autoren für die vier Episoden verpflichtet worden. Weiss und Benioff, die derzeit an den Büchern für die achte Staffel schreiben, werden zusammen mit Martin als Executive Producers bei allen vier Folgen fungieren.

Quelle: Blickpunkt:Film

