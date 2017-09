"Hans Zimmer Live" in über 200 Kinos

Großansicht Am 1. Oktober in mehr als 200 Kinos deutschlandweit: "Hans Zimmer Live" Am 1. Oktober in mehr als 200 Kinos deutschlandweit: "Hans Zimmer Live"

72 Musiker, darunter ein kompletter Chor, ein Sinfonieorchester und eine 21-köpfige Band, haben den Oscar-gekrönten Filmmusikkomponisten Hans Zimmer bei seinem Konzert im Juni in Prag begleitet. Gespielt wurden von Zimmer geschriebene Lieder aus über 20 Filme wie "Der König der Löwen" und "Inception" Studiocanal zeigt den Konzertmitschnitt "Hans Zimmer Live" am 1. Oktober in 4K-Bildqualität und mit Dolby-Atmos-Sound in über 200 Kinos. Pünktlich zum Vorverkaufsstart wurde jetzt der erste Trailer veröffentlicht:Weitere Informationen unter www.hanszimmerlive.com

Quelle: Blickpunkt:Film

