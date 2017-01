Hans Strobel verstorben

Trauer um einen äußerst engagierten Wegbegleiter des modernen Kinderkinos: Hans Strobel ist in der Nacht zum 24. Dezember 2016 kurz vor seinem 79. Geburtstag nach langer, schwerer Krankheit verstorben."In Hans haben wir einen guten Freund und einen unersetzbaren Mentor und Wegbegleiter des modernen Kinderkinos verloren", heißt es dazu in einer Erklärung des Bundesverbands Jugend und Film e.V. , dessen Vorstand Strobel von 1984 bis 1990 angehörte. Und weiter: "Zusammen mit seiner Frau Christel war Hans Strobel der Mitbegründer und Inspirator des modernen Kinderkinos in Deutschland. Im Jahre 1979 gründeten sie das Kinderkino München und zeigten im Forum 2 des Olympiadorfes Filme für Kinder. Diese hatten nichts mehr zu tun mit dem Heimatmuff der Märchenfilme aus den 1950er Jahren, die zuvor das Filmangebot für Kinder dominierten - falls man überhaupt von einem solchen sprechen konnte. Weil es in Westdeutschland kaum Kinderfilme gab, zeigten die Strobels viele Filme auch aus der Deutschen Demokratischen Republik und der CSSR, was damals durchaus kritisch gesehen wurde."Hans und Christel Strobel holten den Kinderfilm nicht zuletzt auch zum Filmfest München , wo sie von dessen Gründung 1983 bis 2004 das Kinderfilmfest leiteten; 2005 übergaben sie dieses an Katrin Hoffmann . Schon einige Jahre zuvor hatte das Ehepaar 1980 in München die Fachzeitschrift "Kinder- und Jugendfilm-Korrespondenz" gegründet, die es bis 2014 selbst herausgab und dann in neue Hände legte.Das Engagement der Strobels fiel auf fruchtbaren Boden: Vielerorts wurden nach ihrem Vorbild Kinderfilm-Initiativen gegründet, Verbündete fand man zudem nicht zuletzt beim heutigen Bundesverbands Jugend und Film (BJF) sowie dem Förderverein Deutscher Kinderfilm "Hans Strobel haben wir viel zu verdanken. Ohne ihn gäbe es in Deutschland nicht das Bewusstsein für die Bedeutung einer anspruchsvollen Kinderfilmkultur. Die Filme von Arend Agthe Haro Senft oder Wolfgang Tumler hätten wohl kaum so viel Beachtung gefunden, wenn 'die Strobels' damals nicht ebenso enthusiastisch wie qualitätsbewusst die Idee verbreitet hätten. In diesen Tagen sind wir in Gedanken bei der Familie von Hans. Wir werden sein unermüdliches Engagement in guter Erinnerung behalten und wollen es so gut es geht fortführen", heißt es abschließend in dem von Reinhold T. Schöffel (BJF), Katrin Hoffmann, Holger Twele und Michael Harbauer unterzeichneten Nachruf.

