Hans-Joachim Flebbe soll Arri-Kino übernehmen

Vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden soll das traditionsreiche Münchner Arri-Kino ab Januar kommenden Jahres von Grund auf umgebaut werden. Demnach soll das jetzige Ein-Saal-Haus um zwei auf dann drei individuell gestaltete Säle erweitert werden. Ein neuer Vorzeigesaal entsteht dabei in einem angrenzenden, über zehn Meter hohen Arri -Produktionsstudio. Ein weiterer Saal soll wiederum durch eine umfassende Renovierung des Bestandskinos geschaffen werden. Eine besonders interessante Idee in Sachen Gastronomie: Das Arri-Betriebsrestaurant soll räumlich aufgewertet und für Kinobesucher zugänglich gemacht werden - dies brächte Arri-Mitarbeiter, Produktionsbeteiligte und Kinobesucher näher zusammen und soll damit den kulturellen Austausch fördern. In einer Pressemitteilung verspricht Arri modernste technische Ausstattung (wozu neben herkömmlicher Digital- auch Laserprojektion zählen soll) sowie Service und Komfort auf einem "völlig neuen" Niveau.Betreiber des neuen Filmtheaters, das im Besitz von Arri bleibt, soll die Premium Entertainment München GmbH werden, hinter der Cinemaxx -Gründer Hans-Joachim Flebbe steht. Der Premium-Pionier, der Astor Filmlounges in mehreren deutschen Städten (darunter ein Saal im Hotel Bayerischer Hof in München) betreibt, wird die S.O.H. Filmtheater Betriebs GmbH und damit das bisherige Betreiberteam um Christoph Ott ablösen. Ihm dankte Arri "sehr herzlich" für die "hervorragende Zusammenarbeit", die nicht zuletzt für engen Kontakt zur deutschen Filmszene sowie regen Austausch mit den Münchner Hochschulen stehe. Events, Premieren und besondere Filmkunst sollen auch nach dem Umbau einen festen Platz im Arri-Kino haben."Arri steht gleichermaßen fu?r technische Kompetenz und fu?r großes Kino. Wenn die Genehmigungen seitens der Lokalbaukommission wie geplant erteilt werden, entwickeln wir gemeinsam mit Arri aus dem Kino ein echtes Leuchtturmobjekt", schwärmt Flebbe. Arri-Vorstand Jörg Pohlman ergänzt: "Wir wollen das Arri-Kino in der Wahrnehmung der Stadt maßgeblich stärken und freuen uns sehr auf dieses spannende Projekt. Die Premium Entertainment München GmbH steht für die Qualität und den Anspruch, den Arri mit der Erweiterung erreichen möchte. Beide Unternehmen sind daher bestgeeignete Partner."Dass die städtischen Behörden dem Projekt ihren Segen erteilen, steht zu erwarten. Bürgermeister Josef Schmid, Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft sowie Vorsitzender des Kulturausschusses der Landeshauptstadt München, zeigt sich jedenfalls schon jetzt überzeugt vom Konzept: "Durch den Umbau des traditionsreichen Arri-Kinos zur Filmlounge mit drei Sälen entsteht ein weiteres hochwertiges Kulturangebot im Herzen von München. Wir freuen uns über private Investoren, die nachhaltig zum Aufbau einer lebhaften Kunst- und Kulturszene beitragen."

