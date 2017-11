Hannoveraner Nachwuchsfilmfestival vor dem Start

Großansicht Burkhard Inhülsen, Leiter des Filmfestivals up-and-coming Burkhard Inhülsen, Leiter des Filmfestivals up-and-coming

Filmtalente aus 38 Ländern präsentieren ab morgen in Hannover im Rahmen des Filmfestivals up-and-coming insgesamt 167 Arbeiten. Bis zum 26. November werden neben rund 300 jungen FilmemacherInnen mehrere Tausend Besucher erwartet. Dem Filmemachernachwuchs soll dabei die Möglichkeit gegeben werden, sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen.Im Rahmen der offiziellen Eröffnung am 23. November, die ab 23. November im Kulturzentrum Pavillon stattfindet, wird die Kanadierin Erica Lapadat-Janzen ihren neuen Film "Self-Doc" ebenso präsentieren wie Pascal Rosengardt und sein Düsseldorfer Team ihren Film "Rico", Malthe Elgaard aus Dänemark seinen Film "Vaer Beredt" und Alma Weber ihren Film "Pink CUTS Pink". Zum Programm des Eröffnungsabends gehört neben der Präsentation der Filme und Vorstellung der Jurys im deutschen und internationalen Wettbewerb auch ein Kurztalk, bei dem die Leiterin des Referats Kulturelle Bildung im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Irina Ehrhardt, der Leiter des Kulturbüros der Stadt Hannover, Benedikt Poensgen, sowie nordmedia -Förderberaterin Katrin Burchard über Nachwuchsförderung diskutieren werden.Zum Abschluss von up-and-coming werden am Vormittag des 26. November der Deutsche Nachwuchsfilmpreis, der International Young Film Makers Award und der Bundes-Schülerfilm-Preis vergeben.Weitere Informationen unter www.up-and-coming.de

Quelle: Blickpunkt:Film

