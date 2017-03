Hannes Jaenicke reist für History-Doku-Reihe um die Welt

Großansicht Bei der Vorstellung von "Guardians of the Heritage - Die Hüter der Geschichte" in München (v.l.n.r.): Andreas Weinek (Geschäftsführer History und A+E Networks Deutschland), Schauspieler Hannes Jaenicke und Emanuel Rotstein (Director Production History und A+E Networks Germany) (Bild: obs/PR/HISTORY/Getty/Koch) Bei der Vorstellung von "Guardians of the Heritage - Die Hüter der Geschichte" in München (v.l.n.r.): Andreas Weinek (Geschäftsführer History und A+E Networks Deutschland), Schauspieler Hannes Jaenicke und Emanuel Rotstein (Director Production History und A+E Networks Germany) (Bild: obs/PR/HISTORY/Getty/Koch)

Für die dreiteilige Doku-Reihe "Guardians of the Heritage - Die Hüter der Geschichte" (AT) reist Hannes Jaenicke in den nächsten Wochen für den TV-Sender History um die Welt. Der Schauspieler nimmt in der History-Eigenproduktion (Executive Producer und Autor: Emmanuel Rotstein, Director Production von History Deutschland) die Zerstörungen von Kulturstätten wie Palmyra, Nineveh und Nimrud zum Anlass, der Frage auf den Grund zu gehen, wie Menschen ihre kulturelle Identität erhalten können. Er besucht dabei u.a. Orte in Afghanistan, den Tempelberg in Jerusalem, das Reservat der Quinault-Indianer im Nordwesten der USA, die kanadische Stadt Vancouver, in der die Geschichte der Überlebenden der Indianer-Internate ("Residential Schools") erzählt wird, die Bibliothek von Sarajevo, die im Bosnienkrieg zerstört worden war und seit dem Wiederaufbau aufgrund fehlender Fördermittel leer steht, die Vereinten Nationen in New York, die UNESCO in Paris, das Holocaust-Museum in Washington und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Begonnen haben die Dreharbeiten im jordanischen Flüchtlingscamp Zaatari, wo eine Gruppe geflüchteter syrischer Kinder zerstörte Bauwerke aus ihrer Heimat in Miniaturform nachgebaut haben."Man sagt, dass die Kultur das erste Opfer eines Krieges ist. Und das stimmt auch. Wir können nicht mehr tatenlos zusehen, wie unser gesamtes kulturelles Erbe Gefahr läuft, vor die Hunde zu gehen. Dabei geht es nicht nur um Kriegsgebiete wie Syrien oder Afghanistan, wo jahrtausendealtes Kulturgut mutwillig zerstört wurde - es ist auch der langsame und oftmals schleichende kulturelle Genozid an den Tibetern oder den First Nations in Kanada oder den American Indians. Die Kultur ist die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens, die Grundlage unserer Zivilisation. Ein Angriff auf sie ist ein Angriff auf unser Leben. Die Menschheitsgeschichte zeigt: Wo Kultur mutwillig zerstört wird, wo Erinnerungen und Traditionen, Bräuche und Sprachen ausgelöscht werden, ist Völkermord nicht weit. Der Kampf um die Kultur ist ein Kampf für den Frieden und um die Zukunft der Menschheit, ein Kampf, der uns alle etwas angeht", erklärt Hannes Jaenicke.Als weiterer Regisseur ist Raphael Lauer bei "Guardians of the Heritage - Die Hüter der Geschichte" (AT) an Bord, als weitere Autorin Petra Thurn. Die Ausstrahlung ist ab 26. November exklusiv auf History geplant.

Quelle: Blickpunkt:Film

