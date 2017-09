Handling verlässt Toronto

Großansicht Piers Handling nimmt seinen Hut in Toronto (Bild: TIFF) Piers Handling nimmt seinen Hut in Toronto (Bild: TIFF)

Im Jahr 1982 stieß Piers Handling zum damals noch jungen Toronto International Film Festival , seit 1987 ist er sein künstlerischer Leiter und seit 1994 CEO des größten Filmfestivals auf amerikanischem Boden. Unter seiner Ägide wuchs das Festival nicht nur, sondern sicherte sich auch einen Ruf als Muss-Veranstaltung. Er gilt als eine der wichtigsten Figuren auf dem internationalen Festivalparkett. Nun wird Handling seine Ämter nach dem TIFF im Jahr 2018 aufgeben. Das gab er gestern bekannt. Wie seine Nachfolge geregelt wird, ist aktuell noch nicht bekannt.In einem Statement sagte er: "Ich bin 1982 zum Festival gestoßen und war seit 23 Jahren sein CEO. Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir in dieser Zeit aufgebaut haben. Ich bin absolut zuversichtlich hinsichtlich der Zukunft des TIFF. Es kann mittlerweile auf eine der stärksten Filmorganisationen der Welt vertrauen. Wir haben einen aufregenden und mutigen Plan für die Zukunft: Das Publikum kommt zuerst."Die 42. Ausgabe des Toronto International Film Festival beginnt am kommenden Donnerstag. Es wird bis zum 16. September stattfinden.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen