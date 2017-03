Hacker-Angriff im Namen Erdogans: ProSieben unter den Betroffenen

Großansicht ProSieben reagierte umgehend (Bild: Twitter/ProSieben) ProSieben reagierte umgehend (Bild: Twitter/ProSieben)

Es ist eine Tat, die Unterstützern des türkischen Präsidenten Erdogan zugeschrieben wird: Weltweit sind am heutigen Morgen zahlreiche Twitter-Profile gehackt worden, über die im Anschluss Hassbotschaften verbreitet wurden. Neben unter anderem der UNICEF, Amnesty International, dem BVB oder einzelnen Prominenten wie Klaas Heufer-Umlauf oder Boris Becker zählt auch ProSieben zu den Betroffenen.Über die jeweiligen Accounts wurde im Anschluss stets die gleiche Nachricht in türkischer Sprache verbreitet, die von einem Hakenkreuz und den Hashtags (übersetzt) "Nazideutschland" und "Naziholland" eingeleitet wird. Weiter heißt es darin "Dies ist eine Warnung. Wir sehen uns am 16. April". Dieses Datum markiert den Tag, an dem in der Türkei über jenes Referendum abgestimmt wird, mit sich Erdogan noch mehr Macht sichern will.ProSieben reagierte auf Twitter mit dem Teilen eines Artikels der Bild und den Worten: "Sorry, wir sind wohl heute morgen gehackt worden - genauso wie @BVB und andere große Accounts." Der Tweet selbst wurde umgehend entfernt. Twitter selbst hat laut der Bild eine App als Quelle der Angriffe identifiziert und Untersuchungen angekündigt.

Quelle: Blickpunkt:Film

