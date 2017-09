Grütters übernimmt Schirmherrschaft für European Art Cinema Day

Großansicht Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken) Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken)

Kulturstaatsministerin Monika Grütters übernimmt die Schirmherrschaft für den 2. European Art Cinema Day, der am 15. Oktober in 35 Ländern stattfinden wird und unterstützt das Projekt auch finanziell. "Ich möchte die Wahrnehmung der filmkulturellen Vielfalt in Europa unterstützen und auf die wichtige Rolle der Programmkinos in Deutschland hinweisen", wird Grütters in einer Pressemitteilung der AG Kino - Gilde , die den European Art Cinema Day in Deutschland organisiert und hierzulande mit rund 200 teilnehmenden Kinos rechnet.Geplant ist ein vielfältiges Programm und Aktionen, mit denen der Reichtum der Filmkunst dokumentiert werden soll. Gezeigt werden neben Klassikern des europäischen Films auch Previews sowie Programme für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus werden kulturelle Begleitprogramme, Filmgespräche, Lesungen und Kulinarisches angeboten. Christian Bräuer , Vorsitzender der AG Kino - Gilde: "Unverändert ist das Kino die Herzkammer für den Film, hier erhält er seine gesellschaftliche Relevanz! Wir freuen uns sehr, das Kulturstaatsministerin Prof. Grütters erneut diesen Feiertag für das europäische Kino unterstützt."Neben Grütters hat die französische Kulturministerin Francoise Nyssen die Schirmherrschaft des European Art Cinema Day übernommen. Als künstlerische Paten fungieren u.a. Palmen-Gewinner Ruben Östlund und Laurent Cantet Weitere Informationen unter www.artcinemaday.org

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen