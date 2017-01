"Große Fußstapfen hinterlassen"

Großansicht FFA-Präsident Bernd Neumann feiert am 6. Januar seinen 75. Geburtstag (Bild: G+J/EM) FFA-Präsident Bernd Neumann feiert am 6. Januar seinen 75. Geburtstag (Bild: G+J/EM)

Am morgigen Freitag feiert der ehemalige Kulturstaatsminister, heutige FFA -Präsident und "Vater" des DFFF seinen 75. Geburtstag. Amtsnachfolgerin Monika Grütters gratuliert Bernd Neumann in einem Schreiben. Wörtlich heißt es darin:"'Ein Gentleman ist jemand, der Akkordeon spielen kann, es aber nicht tut´, hat der mehrfache Oscar-Preisträger Michael Caine einmal gesagt. Zur Ehrenrettung des Akkordeons, für das man Dir eine fast ebenso große Leidenschaft wie für Film und Fußball nachsagt, sei erwähnt, dass es nicht zuletzt dank zeitgenössischer Komponisten wie Wolfgang Rihm eine beachtliche Karriere vorweisen kann. Dennoch wirst Du Deinen politischen Weggefährten weiterhin vor allem wegen Deiner großen Verdienste insbesondere um den deutschen Film in Erinnerung bleiben. Dass Du als mein Amtsvorgänger große Fußstapfen in der Kultur- und Medienpolitik hinterlassen hast, erfahre ich bei meinen Reisen durch ganz Deutschland immer wieder - und denke dann dankbar an unsere hervorragende Zusammenarbeit in meiner Zeit als Kulturausschussvorsitzende zurück. Umso mehr freut es mich, dass Du Dein großes Engagement als Präsident der Filmförderanstalt fortführst und Deine Expertise uns in der Kulturpolitik damit weiterhin zugutekommt - nicht zuletzt beispielsweise bei der FFG-Novelle. Für Deine Unterstützung danke ich Dir herzlich!"

Quelle: Blickpunkt:Film

