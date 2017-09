Großbritannien schickt "My Pure Land" ins Oscar-Rennen

Großansicht Der britische Oscar-Kandidat: "My Pure Land" (Bild: Bill Kenwright Films) Der britische Oscar-Kandidat: "My Pure Land" (Bild: Bill Kenwright Films)

Großbritannien schickt "My Pure Land" ins Rennen um eine Nominierung für den Oscar in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film. Der Debütfilm des britisch-pakistanischen Regisseurs Sarmad Masud erzählt die wahre Geschichte einer Mutter und ihrer zwei Töchter, die sich in Pakistan gegen Verwandte zur Wehr setzen müssen und ihr Land gegen eine Truppe Banditen zu verteidigen haben. Der Film ist komplett in Urdu gedreht, der Nationalsprache sowie Amtssprache Pakistans. Produziert wurde "My Pure Land" von Bill Kenwright Films. in Großbritannien startet der Film am 15. September in den Kinos.Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences veröffentlicht in der ersten Oktoberwoche eine Liste mit allen Filmen, die für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film eingereicht wurden; kurz vor Weihnachten folgt dann eine Shortlist mit Filmen. Die fünf nominierten Filme werden am 23. Januar 2018 bekannt gegeben. Die 90. Oscarverleihung findet am 4. März 2018 statt. Für Deutschland geht Fatih Akins ins Rennen ( wir berichteten ).

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen