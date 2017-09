"Grießnockerlaffäre" erobert Deutschland

Großansicht Die "Grießnockerlaffäre" hat alleine in Bayern mehr als 630.00 Besucher ins Kino gezogen (Bild: Constantin) Die "Grießnockerlaffäre" hat alleine in Bayern mehr als 630.00 Besucher ins Kino gezogen (Bild: Constantin)

Dass die " Grießnockerlaffäre " das Potenzial hat, auch ein Publikum fernab des Weißwurstäquators zu begeistern, deuteten in der Vergangenheit bereits diverse Tradeshows an, bei denen der Trailer auch von den "Nordlichtern" unter den Kinobetreibern mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. In bajuwarischen Gefilden ist der Film längst ein Megahit: Seit dem Start am 3. August lockte die vierte Adaption der populären Heimatkrimis von Rita Falk bereits über 630.000 Besucher in die Kinos - und ist damit schon jetzt der erfolgreichste Teil der Reihe. Diese ist indes längst zum stärksten lokalen Franchise in den bayerischen Kinos avanciert: Die ersten drei Teile brachten es zusammen auf über 1,6 Mio. Besucher.Pünktlich zum Anstich auf dem Oktoberfest am 16. September kommt nun auch der Rest der Republik in den Genuss der Abenteuer von Franz, Rudi & Co. Im Rahmen einer einmaligen Sondervorstellung startet die Constantin Film "Grießnockerlaffäre" in über 100 Kinos außerhalb Bayerns.

Quelle: Blickpunkt:Film

