Gottfried Langenstein verlässt das ZDF

Großansicht Gottfried Langenstein (Bild: ZDF / Gaby Gerster) Gottfried Langenstein (Bild: ZDF / Gaby Gerster)

Zum 1. April wird die Direktion Europäische Satellitenprogramme (ESP) beim ZDF aufgelöst und deren Bereiche in andere Direktionen des Senders integriert. Gottfried Langenstein , der seit 1987 für das Zweite tätig ist - seit Februar 2000 als Direktor Europäische Satellitenprogramme - wird den Sender dann verlassen.ZDF-Intendant Thomas Bellut erklärte bei Langensteins Verabschiedung: "Langenstein war für uns immer so etwas wie der Außenminister und Kulturbotschafter des Senders. Als Leiter der Hauptabteilung Internationale Angelegenheiten und später als Direktor für 3sat und Arte hat er Partnerschaften des ZDF mit Medienunternehmen in aller Welt aufgebaut und gepflegt. Dass die von ihm geführte Direktion zum Ende seiner Amtszeit ebenso geräuschlos wie effizient in die anderen Direktionen des Senders integriert werden kann, ist vor allem auch sein Verdienst. Er hat diesen Prozess mit großem persönlichen Ehrgeiz selbst vorangetrieben."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen