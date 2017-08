Gotham Awards feiern Al Gore

Großansicht Kämpft für den Klimaschutz: Al Gore (Bild: Kurt Krieger) Kämpft für den Klimaschutz: Al Gore (Bild: Kurt Krieger)

Im Rahmen der IFP Gotham Awards wird der ehemalige US-Vize-Präsident Al Gore für seine Verdienste hinsichtlich des Klimaschutzes mit dem Humanitarian Tribute gefeiert. Produzent Jason Blum , auf dessen Konto Filme wie " The Purge " oder " Paranormal Activity " gehen, wird mit dem Industry Tribute geehrt. Die Gotham Awards werden am 27. November in New York City verliehen. Die Nominierungen werden am 19. Oktober bekannt gegeben.

Quelle: Blickpunkt:Film

