Goldmedia: Erfolg von Amazon-Serie "You Are Wanted" hält an

Großansicht Ungebremst erfolgreich: "You Are Wanted" Ungebremst erfolgreich: "You Are Wanted"

Das Interesse an der ersten deutschen Amazon-Original-Serie "You Are Wanted" ist auch gut zwei Wochen nach deren Start am 17. März ungebrochen hoch. Das belegen die aktuellen VoD-Ratings von Goldmedia . Demnach war "You Are Wanted" in der Zeit von 17. bis 30. März klarer Spitzenreiter bei den Abrufen über Amazon Prime Video. Unter den Top-5-Titeln bei Amazon Prime Video hatte die Produktion von Pantaleon Films Warner Bros. Entertainment und Warner Bros. International Television Production Deutschland einen Marktanteil von 33 Prozent; der zweitplatzierte Titel "The Man In The High Castle" kam auf 18 Prozent (siehe Grafik). Im Vergleich zu seiner ersten Woche konnte "You Are Wanted" nach Angaben von Goldmedia in der zweiten Wochen bei den Zuschauerzahlen sogar noch zulegen.Laut Goldmedia belegen die VoD-Ratings auch, dass die hohen Nutzerzahlen von "You Are Wanted" zunächst nicht zulasten anderer Amazon-Prime-Titel gegangen waren, es also von einer zusätzlichen Nutzung auszugehen sei. Einzige Ausnahme: die US-Fantasy-Serie "Lucifer" , die auch mit Beteiligung von Warner Bros. entstanden war, verlor analog zu den steigenden Zahlen von "You Are Wanted".Dies hat sich aber zwischenzeitlich relativiert, weiß Goldmedia-Geschäftsführer Florian Kerkau : "Mittlerweile haben sich die Zuschauerzahlen von 'Lucifer' wieder etwas erholt und gewinnen Anteile von 'You Are Wanted' zurück. Sehr interessant sind zudem unsere Ergebnisse bei den subjektiven Zuschauerbewertungen für beide Serien: Während bei den Bewertungen auf Amazon, die freiwillig sind, 'Lucifer' nur leicht besser als 'You Are Wanted' abschneidet, fallen die Urteile für 'Lucifer' in den Goldmedia-VoD-Ratings deutlich positiver aus als für die Schweighöfer -Serie. Im Unterschied zu Amazon müssen in den Goldmedia-VoD-Ratings jedoch alle Zuschauer Bewertungen abgeben."

Quelle: Blickpunkt:Film

