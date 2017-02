Goldener Bär für "On Body and Soul"

Der Goldene Bär für den besten Film der 67. Berlinale wurde von Paul Verhoeven an "On Body and Soul" von Ildikó Enyedi vergeben, der seit seiner Premiere am ersten Freitag einer der großen Favoriten gewesen war. Als zweitbester Film des Wettbewerbs erhielt "Félicité" von Alain Gomis (eine deutsche Koproduktion) den Großen Preis der Jury.Der Finne Aki Kaurismäki konnte sich darüber freuen, für seinen neuen Film "Die andere Seite der Hoffnung" als Bester Regisseur ausgezeichnet zu werden. Unter tosendem Applaus verbeugte er sich und sagte auf seine unvergleichliche Weise: "Ladies and gentleman, thank you very much". Es ist Kaurismäkis erster Preis auf einem der drei großen A-Festivals seit dem Gewinn des Großen Preises der Jury in Cannes im Jahr 2002 für "Der Mann ohne Vergangenheit" . Der Silberne Bär Alfred-Bauer-Preis für einen Film, der neue Perspektiven aufzeigt, ging an Agnieszka Holland für ihren ungewöhnlichen Thriller "Pokot", eine deutsche Koproduktion.Auch einer der deutschen Beiträge im Wettbewerb wurde bei der Preisvergabe berücksichtigt. Der Österreicher Georg Friedrich erhielt den Silbernen Bären als bester Darsteller für seine Leistung in "Helle Nächte" von Thomas Arslan . Als beste Darstellerin wurde Kim Minhee von "On the Beach at Night Alone" von dem koreanischen Filmemacher Hong Sang-soo prämiert.Den Silbernen Bär für das beste Drehbuch erhielten Sebastián Lelio und Gonzalo Maza für den von Lelio inszenierten "Una mujer fantástica" , der einer der großen Favoriten des Wettbewerbs gewesen war. Komplizen Film war als deutscher Koproduzent beteiligt. Der Silberne Bär für herausragende künstlerische Leistung ging an Dana Bunesco, die Schnittmeisterin von "Ana, Mon Amour" , eine deutsche Koproduktion, inszeniert von %Cailin Peter Netzer%, der 2013 für "Mutter & Sohn" mit dem Goldenen Bären prämiert worden war.Den mit 50.000 Euro dotierten GWFF-Preis für den besten Erstlingsfilm konnte Carla Simón für ihren Film "Estiu 1993" entgegennehmen, der in der Reihe Generation Kplus gelaufen war. Ebenfalls mit 50.000 Euro dotiert ist der erste Glashütte Original Dokumentarfilmpreis, mit dem "Istiyad Ashbah" von Raed Andoni geehrt wurde.Im Kurzfilmwettbewerb ging der Goldene Bär an "Cidade Pequena" von Diogo Costa Amarante. Mit dem Silbernen Bär Jurypreis Kurzfilm wurde "Ensueno en la pradera" von Esteban Arrangoiz Julien geehrt. Der Audi Short Film Award ging an "Street of Death" von Karam Ghossein.Im Rahmen der Preiverleihung wurde außerdem der Termin für die 68. Berlinale bekannt gegeben: Sie wird vom 15. bis 25. Februar 2018 stattfinden.

