Goldene Reiter vergeben

Großansicht Mehrfach-Gewinner beim Filmfest Dresden: der polnische Anmationsfilm "Cipka" (Bild: Filmfest Dresden) Mehrfach-Gewinner beim Filmfest Dresden: der polnische Anmationsfilm "Cipka" (Bild: Filmfest Dresden)

Mit der feierlichen Preisverleihung ist am Samstagabend das 29. Filmfest Dresden zuende gegangen. Renata Gasiorowskas Animationsfilm "Cipka" wurde dabei als bester internationaler Animationsfilm mit dem Goldenen Reiter ausgezeichnet, erhielt den Arte-Kurzfilmpreis und in der Kategorie Goldener Reiter Filmton eine lobende Erwähnung - Sieger war hier der deutsche Kurzfilm "Eine Villa mit Pinien", zu dem Ralf Hildenbeutel die Musik, Michal Krajczok den Sound geliefert hatte. Den Goldenen Reiter für den besten internationalen Kurzspielfilm gewann "Painting with History in a Room Filled with People with Funny Names 3" von Korakrit Arunanondchai (Thailand); das Publikum in Dresden vergab seinen Preis im Internationalen Wettbewerb an Daniel Mulloys "Home"Im Nationalen Wettbewerb wurde "Ein Aus Weg" von Hanna Stragholz und Simon Steinhorst mit dem Goldenen Reiter Animationsfilm ausgezeichnet, der Goldene Reiter für den besten Kurzspielfilm ging an Oliver Adam Kusios "Ela - Sketches on a Departure"). Mit dem Publikumspreis im Nationalen Wettbewerb wurde Michael Fetter Nathanskys "Gabi" ausgezeichnet.Insgesamt waren beim Filmfest Dresden in diesem Jahr 63 Animations- und Kurzspielfilme aus 25 Ländern zu sehen gewesen. Von der 16-köpfigen Jury und dem Publikum wurden Preise im Gesamtwert von mehr als 66.000 Euro vergeben. Insgesamt verzeichnete das Filmfest Dresden in diesem Jahr Veranstalterangaben zufolge mehr als 21.500 Besucher, darunter die Rekordzahl von 650 Fachbesuchern; das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen