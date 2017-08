Golden Eye Award für Andrew Garfield

Großansicht Andrew Garfield wird auf dem Zurich Film Festival ausgezeichnet (Bild: Kurt Krieger) Andrew Garfield wird auf dem Zurich Film Festival ausgezeichnet (Bild: Kurt Krieger)

Der in diesem Jahr für seine Rolle in "Hacksaw Ridge" für einen Oscar nominierte Schauspieler Andrew Garfield erhält im Rahmen des Zurich Film Festival den Golden Eye Award. Zur Begründung erklären die Festivalleiter Nadja Schildknecht und Karl Spoerri: "Nach seinem meisterhaften Spiel in 'Hacksaw Ridge' und ' Silence ' beweist sich Andrew Garfield mit der eindrücklichen und fesselnden Darstellung in ' Solange ich atme ' als einer der bedeutendsten Stars seiner Generation."Garfield wird persönlich nach Zürich kommen und dort am 6. Oktober zusammen mit Andy Serkis "Solange ich atme", der damit sein Regiedebüt gibt, und Produzent Jonathan Cavendish vorstellen.

Quelle: Blickpunkt:Film

