Görlitz für "European Location Award" nominiert

Die sächsische Stadt Görlitz ist einziger deutscher Kandidat für den European Location Award, der am 7. November im Europäischen Parlament in Brüssel anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Filming Europe - European Film Commission Network (EuFCN) erstmals vergeben wird.Dem EuFCN gehört auch die Film Commission der Mitteldeutschen Medienförderung an. MDM-Geschäftsführer Claas Danielsen : "Wir freuen uns sehr über diese tolle Nominierung für Görlitz. Die Stadt mit ihrer einzigartigen Architektur und einer hochprofessionellen Infrastruktur lockt seit vielen Jahren internationale Hochglanzproduktionen in die Region und war Schauplatz zahlreicher MDM-geförderter Filme. Mit unser aller Unterstützung können wir nun Görliwood zum strahlenden Sieger der Online-Abstimmung machen!"In Görlitz gedreht wurden in den vergangenen Jahren u.a. Wes Andersons ", Stephen Daldrys und Robert Schwentkes Um den European Location Award konkurrieren insgesamt elf europäische Filmlocations. Abgestimmt werden kann noch bis 25. Oktober unter www.cineuropa.org

Quelle: Blickpunkt:Film

