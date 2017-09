goEast-Filmfestival unter neuer Leitung

Nach sieben Jahren gibt Gaby Babic die Leitung des goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films in Wiesbaden ab und freut sich nach eigenen Aussagen "auf eine persönliche und berufliche Veränderung". Das Festival sei im 17. Jahr seines Bestehens "hervorragend etabliert", so dass dies "ein guter Moment für einen Leitungswechsel" sei, so Babic.Die Leitung des goEast-Filmfestivals übernimmt zum 1. Oktober die niederländische Filmproduzentin und Kuratorin Heleen Gerritsen , die nach einem Studium von Slawistik, osteuropäischer Geschichte und VWL in Amsterdam und Sankt Petersburg zuletzt das europäische Dokumentarfilmfestival in Neubrandenburg geleitet hatte.Zu ihrer neuen Aufgabe erklärte Gerritsen: "Bei einem im westlichen Deutschland angesiedelten Filmfestival den Fokus auf Ost- und Mitteleuropa zu legen, ist so aktuell und notwendig wie eh und je: In Zeiten des Umbruchs, in denen sich das europäische Projekt seit einigen Jahren befindet, kann die Filmkunst, als zugängliches Medium, wesentlich dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und Brücken zwischen Kulturen zu schlagen. goEast ist ein Festival mit einem einzigartigen Format, das seit vielen Jahren erfolgreich die gesamte Bandbreite des ost- und mitteleuropäischen Filmschaffens in den Mittelpunkt rückt. Sowohl Filme zu aktuellen, gesellschaftlichen Themen, als auch filmhistorische Retrospektiven und Sonderreihen finden in Wiesbaden ein Publikum. Mit dem Deutschen Filminstitut hat das Festival außerdem eine starke Institution im Rücken. Aus meiner Sicht ist dies eine optimale Ausgangsposition für eine auf die Zukunft ausgerichtete Weiterentwicklung des Festivals."Das nächste goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films findet von 18. bis 24. April 2018 in Wiesbaden statt.

