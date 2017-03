"Godzilla" gibt Kino-Gastspiel im Mai

Großansicht "Shin Godzilla" war 2016 der erfolgreichste Live-Action-Film in Japan (Bild: Splendid) "Shin Godzilla" war 2016 der erfolgreichste Live-Action-Film in Japan (Bild: Splendid)

Ein Kult-Monster trampelt Anfang Mai wieder über die deutschen Leinwände: Splendid Film bringt "Shin Godzilla" im Wege der Event-Auswertung für vier Tage zwischen dem 04. und 07. Mai in ausgewählte Kinos in Deutschland. Der bereits 29. Film des japanischen Studios Toho avancierte laut Splendid 2016 zum umsatzstärksten Live-Action-Film im Heimatland und übertraf dort auch die bisherigen Ergebnisse der japanischen "Godzilla"-Filme. Als zusätzlichen Anreiz bietet Splendid auch die Möglichkeit an, das Reboot "Shin Godzilla" im Double-Feature mit dem Original aus dem Jahr 1954 zu spielen.Einen Eindruck vom Film können Sie sich anhand des US-Trailers machen:

Quelle: Blickpunkt:Film

