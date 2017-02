Gerhard Schmidt zum Präsidenten der Deutschen Akademie für Fernsehen gewählt

Großansicht Gerhard Schmidt, neu gewählter Präsident der Deutschen Akademie für Fernsehen (Bild: DAFF / Katrin Hauter) Gerhard Schmidt, neu gewählter Präsident der Deutschen Akademie für Fernsehen (Bild: DAFF / Katrin Hauter)

Der Regisseur und Produzent Gerhard Schmidt ist zum Präsidenten der Deutschen Akademie für Fernsehen gewählt worden. Der Geschäftsführer der Gemini Film & Library GmbH hatte die Akademie, die nach eigenen Angaben derzeit rund 800 Fernsehschaffende aller Gewerke vereint, 2010 mitbegründet und fungierte und fungierte dort bis Februar 2016 als Kassenwart.Nach seiner Wahl richtete Schmidt vor allem einen Appell an die öffentlich-rechtlichen Sender: "Im deutschen Fernsehen finden sich an der Spitze herausragende Leistungen. Kritik gibt es an der Qualität in der Breite. Bessere Arbeitsbedingungen für die Fernsehschaffenden sind die Voraussetzung für eine Qualitätssteigerung des Programms. Deshalb plädieren wir, was ARD und ZDF angeht, die Rundfunkabgabe mehrheitlich zur Entwicklung und Herstellung innovativer, unterhaltsamer und informativer Programme zu investieren und die Kosten für Verwaltung und Altersversorgung nicht weiter zu erhöhen."

Quelle: Blickpunkt:Film

